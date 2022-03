PGNiG po raz pierwszy najwyżej wycenianą spółką notowaną na GPW

Wczorajszy dzień upłynął pod znakiem dynamicznego wzrostu kursu akcji PGNiG

Udana dla PGNiG sesja spowodowała, że kapitalizacja spółki sięgnęła 41,881 mld złotych. Tym samym PGNiG, po raz pierwszy w historii, zostało najwyżej wycenianą polską spółką notowaną na GPW. Cena akcji PGNiG zamknęła się na poziomie o ponad 22 proc. wyższym niż przed rokiem a w ciągu tygodnia notowania wzrosły o prawie 35 procent.

Jak zauważają eksperci, taki wynik jest dowodem na dobre zarządzanie PGNiG, szczególnie w aktualnych, trudnych czasach. Wzrost kursu zaczął się od sesji 22 lutego, czyli dzień po publikacji szacunkowych wyników za IV kwartał 2021 roku. Wyniki były lepsze od oczekiwań analityków i pokazały, że Grupa Kapitałowa bardzo dobrze sobie radzi w trudnych warunkach, związanych z wysokimi cenami gazu.

Poszukiwanie i wydobycie

Bardzo wysokie zyski wygenerował segment poszukiwania i wydobycia. To z jednej strony efekt wysokich cen węglowodorów (w tym rekordowych cen gazu), z drugiej – wzrostu wolumenu wydobycia, zwłaszcza na rynkach zagranicznych. Tylko w IV kwartale wolumen wydobycia gazu ziemnego wyniósł 1,8 mld m sześc. i był ok. 50 proc. wyższy niż rok wcześniej.

dobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Skok wydobycia to w dużym stopniu efekt akwizycji wszystkich norweskich aktywów wydobywczych INEOS E&P Norge, które PGNiG przejęło w ubiegłym roku. Dzięki tej transakcji PGNiG weszło do pierwszej dziesiątki firm z największymi zbadanymi zasobami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Transakcja z INEOS okazała się też wyjątkowo korzystna finansowo. PGNiG kupiło aktywa, kiedy gaz był tani i zapłaciło za nie ok. 320 mln dolarów.

PGNiG wydobywa gaz ziemny na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, posiada tam ponad 60 koncesji. To ważny element naszego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ znaczna część Baltic Pipe zostanie wypełniona gazem z własnego wydobycia PGNiG. W 2022 r. już cała produkcja z pozyskanych złóż będzie uwzględniana w wynikach PGNiG. Zgodnie z prognozami, dzięki akwizycji, a także rozwojowi organicznemu, wydobycie PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym sięgnie w tym roku 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego, a więc będzie ponad 1 mld m sześc. wyższe niż w 2021 roku.

rost cen węglowodorów

Drugim czynnikiem wpływającym na popyt na akcje PGNiG jest wzrost cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego. Po krótkotrwałym uspokojeniu nastrojów na europejskich rynkach hurtowych na początku roku, w ostatnim tygodniu lutego ceny gazu wznowiły rajd w górę ustanawiając kolejne rekordy. Jest to spowodowane przede wszystkim niepokojem o pewność dostaw w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Inwestorzy prawdopodobnie spodziewają się, że sytuacja niepewności i związanych z nią wysokich cen gazu na rynkach europejskich utrzyma się dłuższy czas, co oznaczać będzie dobre wyniki GK PGNiG, przede wszystkim dzięki zyskom osiąganym z rosnącej produkcji węglowodorów.

Na poniedziałkowe zainteresowanie kupujących akcjami PGNiG mogła mieć również wpływ analiza Biura Maklerskiego mBanku, w której wskazano na potencjalną bardzo wysoką rentowność handlu gazem pochodzącym z kontraktów długoterminowych, jakie PGNiG podpisało z amerykańskimi firmami, a które zaczną sukcesywnie być realizowane od przyszłego roku. Analitycy oceniają, że tylko w latach 2023-24 PGNiG może na imporcie LNG z USA wygenerować marżę rzędu 24 mld zł. Źródłem takich wyników jest tzw. spread transatlantycki, a więc różnica w cenie gazu na rynku amerykańskim i europejskim.

PGNiG dba o bezpieczeństwo energetyczne

Rozwój wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i podpisanie kontraktów długoterminowych na zakup LNG z firmami ze Stanów Zjednoczonych to działania podejmowane przez PGNiG w ramach realizacji strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków pozyskania gazu. Celem dywersyfikacji jest nie tylko zwiększenie elastyczności portfela pozyskania gazu, ale także zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dzięki trafnym decyzjom biznesowym spółka była w stanie skutecznie realizować oba te cele, co dziś znajduje odbicie w wysokiej wycenie akcji spółki na giełdzie.

