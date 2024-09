Powołano Radę Emitentów przy prezesie GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powołała Radę Emitentów przy prezesie GPW, która ma stanowić platformę dialogu między emitentami, inwestorami oraz regulatorami, której celem będzie zwiększenie efektywności rynku oraz promowanie długoterminowych strategii rozwoju polskich spółek notowanych na GPW.

Radę Emitentów przy prezesie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie tworzą:

• Sebastian Buczek - prezes zarządu Quercus TFI S.A.

• Dawid Cycoń - prezes zarządu ML System S.A.

• Maria Florczuk - prezes zarządu Fabryk Mebli Forte S.A.

• Przemysław Gacek - prezes zarządu Grupy Pracuj S.A.

• Adam Góral - prezes zarządu Asseco Poland S.A. - przewodniczący Rady Emitentów

• Zbigniew Juroszek - prezes zarządu Atal S.A.

• Krzysztof Kostowski - prezes zarządu PlayWay S.A.

• Piotr Krupa - prezes zarządu Kruk S.A.

• Mariusz Książek - prezes zarządu Marvipol Development S.A.

• Paweł Przewięźlikowski - prezes zarządu Ryvu Therapeutics S.A.\

• Maciej Wieczorek - prezes zarządu Celon Pharma S.A.

• Jędrzej Wittchen - prezes zarządu Wittchen S.A.

• Monika Żyznowska - prezes zarządu Mercator Medical S.A.

Jakie zadania ma Rada Emitenetów?

Rada Emitentów to nowo powołana grupa ekspertów, pełniąca rolę doradczą przy prezesie warszawskiej GPW. Głównym celem Rady będzie wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli emitentów z władzami GPW, co ma przyczynić się do dalszego rozwoju i usprawnienia rynku kapitałowego w Polsce. Działania Rady Emitentów koncentrować się będą na trzech kluczowych obszarach: poprawie transparentności rynku, promocji rynku kapitałowego oraz budowaniu zaufania inwestorów. Rada będzie platformą wymiany doświadczeń i inicjatyw, które wpłyną realnie na przyszłość rynku kapitałowego. Członkowie Rady staną się ambasadorami pozytywnych zmian, wspierając rozwój i stabilność rynku w Polsce.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ISBnews, sek

