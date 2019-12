Czy Szwecja zrewolucjonizuje unijny rynek motoryzacyjny?

Szwedzki rząd ma ambitne plany dotyczące sektora motoryzacyjnego swojego kraju. Co ciekawe Szwecja chce zrekonstruować nie tylko swój rynek motoryzacyjny, ale także i całej Unii Europejskiej.

Rząd w Szwecji podjął decyzję by sporządzić szczegółowy raport o tym, jak wycofać z rynku samochody o tradycyjnym napędzie, a zastąpić je elektrycznymi. Jednocześnie raport ów zawierać ma wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania się z używania paliw kopalnych w sektorze energetycznym i przejścia na odnawialne źródła energii.

Szwecja będzie pierwszym państwem nie używającym paliw kopalnych. Sektor transportu odpowiada za jedną trzecią szwedzkiej emisji gazów cieplarnianych – powiedział szwedzki minister Per Bolund, członek Partii Zielonych.

Szefem komisji odpowiedzialnej za sporządzenie raportu został Sven Hunhammar. Już wcześniej pracował on w wielu organizacjach zajmujących się zarówno ochroną środowiska jak i transportem, m.in. pracował w Sztokholmskim Instytucie Środowiska (Stockholm Enviroment Institute).

Stoi przed nim niełatwe zadanie. Raport komisji ma przeanalizować zarówno szwedzki jak i unijny rynek motoryzacyjny pod kątem możliwości wprowadzenia zakazu handlu samochodami o napędzie spalinowym. Ma też zaproponować rozwiązania zachęcające ludzi do kupna samochodów ekologicznych oraz datę do której Szwecja powinna wycofać się z używania paliw kopalnych.

Wiadomym jest także, że energia atomowa nie jest możliwą alternatywą dla węgla czy gazu. Partia Zielonych silnie sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowych, przez co ta stosunkowo tania metoda pozyskiwania energii pozostaje wykluczona.

Chociaż nie jest do końca wiadomym, na ile raport będzie wiążący dla szwedzkiego rządu, tak wydaje się, że komisja Svena Hunhammara będzie wytaczać kierunek dla szwedzkiej polityki proekologicznej.

Zmiany objęłyby nie tylko transport, ale także oczywiście i całą energetykę Szwecji. Komisja ma czas na sporządzenie raportu do lutego 2021 roku. Znalezienie rozwiązań dla Szwecji jak i całej Unii Europejskiej jest niewątpliwie dużym wyzwaniem, jednak inne, niezbyt odległe państwo już odnosi na polu motoryzacji znaczące sukcesy. Norwegia skutecznie zwiększa udział samochodów elektrycznych na swoim rynku i jest obecnie światowym liderem pod tym kątem. Zastosowano tam liczne ulgi i ułatwienia przy kupnie samochodów z napędem elektrycznym, m.in. zwolnienie z podatku VAT przy zakupie czy też specjalne pasy możliwe do użytku tylko przez samochody elektryczne. Norweskie rozwiązania z całą pewnością będą inspiracją dla prac szwedzkiej komisji. Istotną kwestią jest też to, jak inne państwa Unii Europejskiej odniosą się do sporządzanego raportu. W tym także i Polska. Usunięcie paliw kopalnych z rynku energetycznego do 2040 roku (jak mają w planach uczynić Szwedzi w swoim kraju) jest raczej nierealne na naszym rynku. Być może jednak niektóre rozwiązania szwedzkiej komisji będą nie tylko możliwe do zastosowania na naszym rynku, ale będą także ekonomicznie opłacalne. Czas pokaże.

Źródło: https://www.government.se/press-releases/2019/12/inquiry-appointed-on-phasing-out-fossil-fuels-and-banning-sales-of-new-petrol-and-diesel-cars/