Wiedźmin najpopularniejszym serialem świata

Platige Image podpisało z Netfliksem oraz spółkami Interborough Inc. i Antimatter Inc. umowę określającą warunki współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie - podała polska spółka w komunikacie. Kurs akcji Platige Image rośnie o godz. 12.25 o 24 proc. do 50 zł.