Sapkowski ujawnia: nowy "Wiedźmin" w tym roku!

Stało się! Andrzej Sapkowski w rozmowie z francuskim magazynem fantastycznym zapowiedział ukończenie prac nad nową powieścią w uniwersum Wiedźmina. Premiera ma mieć miejsce jeszcze w tym roku!

Geralt z Rivii pozostaje najbardziej znanym, polskim bohaterem literackim na świecie, a Andrzej Sapkowski wciąż może cieszyć się mianem najpopularniejszego, współczesnego polskiego pisarza. Jego książki przetłumaczono na kilkadziesiąt języków i rozeszły się one na świecie w milionach egzemplarzy. Sam Sapkowski mógłby udać się na zasłużony odpoczynek, jednak autor nie zwalnia tempa i kilka lat temu wzmiankował o możliwości nowej książki w uniwersum Geralta.

Wiedźmin, czyli kto?

Wiedźmin to bohater żyjący w fikcyjnym świecie fantasy, stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego i opisanego po raz pierwszy w opowiadaniu „Wiedźmin” z 1986 roku. Tekst nie zdobył głównej nagrody w konkursie magazynu „Fantastyka”, na który został wysłany, ale zyskał uznanie czytelników. Szybko zdołali oni swym entuzjazmem zachęcić Sapkowskiego do napisania kolejnych tekstów, ale na porządne wydanie opowiadań musieli oni poczekać do lat 90-tych. Wtedy też Sapkowski zaczął pisać Sagę o Wiedźminie - serię powieści rozwijających losy Geralta i jego bliskich.

Saga okazała się rynkowym hitem, nie tylko rozwijając postać Wiedźmina, ale też będąc wielkim freskiem opisującym świat fantasy w którym ów bohater żył. Po zakończeniu prac nad nią i wydaniu tomu „Pani Jeziora” zdawało się, że autor zakończył przygodę z tym światem. Nic bardziej mylnego.

Sezon na gry i na burze

Kolejnym przełomem dla popularności Sapkowskiego były gry studia CD Projekt RED. Dziś mało kto pamięta, że CD Projekt, ówczesny gigant wydawniczy, powołał studio gamingowe tylko po to, by zegranizować sagę Sapkowskiego. Efekt?

Trzy gry o Wiedźminie sprzedały się w milionach egzemplarzy!

I tak najpopularniejszy tytuł - „Wiedźmin 3” z 2015 roku sprzedał się w liczbie 50 mln kopii do marca 2023 roku. Dziś bez wątpienia te liczby są jeszcze wyższe.

Sam Sapkowski wrócił z Wiedźminem w roku 2013, publikując „Sezon Burz” - powieść dziejącą się przed wydarzeniami opisanymi tak w Sadze jak i opowiadaniach. Książka zaskarbiła sobie znów uznanie czytelników, którzy domagali się więcej. Sapkowski początkowo wzbraniał się przed dalszymi publikacjami w tym świecie, lecz ostatecznie wrócił do pisania.

Nowy Wiedźmin - w tym roku!

Jak zapowiedział w ostatnich dniach Sapkowski prace nad nową książką zakończyły się i zostanie ona wydana w roku… 2024! Być może o nowych przygodach Geralta poczytamy już na Gwiazdkę, zaś sam autor bez wątpienia będzie mógł liczyć na spory zysk.

Ile wart jest Andrzej Sapkowski

Ile realnie warta jest marka Sapkowskiego i jego dzieł? Możemy to wyliczyć.

Otóż, według szacunków portalu wealthypersons.com wartość marki, jaką jest Andrzej Sapkowski (tzw. networth) wynosi 18 mln dolarów!

Tyle marka autora - a ile zarobił on na książkach?

Według wyliczeń redaktor Agaty Wojciechowskiej z portalu Bankier.pl Sapkowski miał sprzedać na świecie łącznie 33 mln egzemplarzy swoich książek, co po przemnożeniu wartości jakie otrzymuje autor za każdy egzemplarz dać może kwotę zysku sięgającą nawet 100 mln złotych zysku!

Nie wiemy wciąż ile otrzymał Sapkowski po zawartej kilka lat temu ugodzie, zawartej po sporze z CD Projekt RED, jednak, jak wylicza redaktor Wojciechowska, Sapkowski sam przyznał, iż od netflixowej ekranizacji otrzymuje nie tylko kwotę za prawa, ale też procent od zysków:

Na początek więc za nabycie praw do ekranizacji płaci się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pisarz zapewne dostał gażę z wyższej półki. Do tego trzeba dodać procent za samą emisję, czyli około 2 proc. od budżetu odcinka. Jak już wspomnialiśmy, Netflix wydał około 10 mln za 60-minutowy film, więc jeśli ma standardową umowę, na jego konto trafiło 200 tys. dolarów za każdy z ośmiu odcinków pierwszego sezonu, co daje kwotę 1,6 mln dolarów za sezon.

A przecież serial aktorski nie był jedynym projektem związanym z Wiedźminem, bo otrzymaliśmy też spin-off „Blood Origin” czy animowany film „Zmora Wilka”.

Sapkowski jest więc bez wątpienia wielokrotnym milionerem - i zasłużenie! Zaś najnowsza książka z pewnością pomnoży liczbę zer na koncie mistrza fantastyki.

