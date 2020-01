Produkcja przemysłowa przyspieszyła do 6 proc. r/r

Po danych dotyczących PMI polskiego sektora przemysłowego w ostatnim miesiącu 2019 r. Ministerstwo Rozwoju (MR) podtrzymuje prognozę i oczekuje, że wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle przyśpieszył do blisko 6% r/r w grudniu ub.r.

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 48 pkt z z 46,7 pkt miesiąc wcześniej. To rezultat wolniejszego niż w listopadzie tempa spadku nowych zamówień i produkcji, a także poprawy prognozy odnośnie przyszłej aktywności, podano w komentarzu do opublikowanego Indeksu Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego w grudniu.

Ocena wskaźnika wspiera prognozę MR dotyczącą produkcji przemysłowej w grudniu, według której roczny wzrost produkcji przemysłowej był zbliżony do 6% wobec 1,4% w listopadzie. Pozytywnie na grudniowy wynik produkcji sprzedanej wpływała zwiększona aktywność przedsiębiorstw specjalizujących się m.in. w przetwórstwie przemysłowym oraz korzystny układ dni roboczych czytamy dalej.

Grudniowy wzrost wskaźnika w Polsce opiera się danym napływającym ze strefy euro, gdzie PMI w grudniu spadł do 46,3 pkt oraz z gospodarki niemieckiej, gdzie odnotowano spadek do poziomu 43,7 pkt, podsumowano w materiale.

Czytaj też:Jak długo potrwa rynkowyoptymizm

(ISBnews), DS