Podlasie się promuje: "Co ty, gej jesteś?"

Jak mądrze wydać 50 tys. złotych na promocję regionu? Zdecydowanie Podlaski UM pokazał wzorcowy przykład czego unikać.

Według portalu Wasza Turystyka .pl Podlasie postanowiło wypromować swój region, korzystając z nowoczesnych technologii i popularnych osobowości internetu. By podnieść efekt sięgnięto po… kontrowersyjną postać.

Lord Kruszwil to znany z niezbyt wymyślnych filmików youtuber. W jego nagraniach sporo jest żartów niskich lotów czy wulgaryzmów, więc trudno się dziwić, że reklamując Podlasie Kruszwil sięgnął po znany sobie repertuar.

„Siema, jestem Marek, to będzie dosyć szybki odcinek” - zaczyna nagranie gwiazdor YouTube. Kamera robi zbliżenie na spodnie. „Co Ty, gej jesteś?” - pyta youtuber kamerzystę. „Nie, po prostu chciałem pokazać, jakiego masz małego.” - odpowiada nagrywający.

Całą sytuację podsumowuje staropolskie: „Ja p…lę!”

Odcinek ma promować Podlasie. Lord Kruszwil zachwala region, prezentuje memy, wreszcie wskazuje, iż „bieda, smród i ubóstwo” Podlasia to mit. O biedzie, to prawda, nie może być mowy - podlaski UM zapłacił za produkcję 50 tys. złotych.

Cały film pełen jest charakterystycznego, kruszwilowego „stylu”. Garść dialogów:

„Mareczku, cepie, wstawaj!” - woła Kamerzysta. „O ty gn@ju, czemu mnie obudziłeś?” „No, na miejscu jesteśmy.” „Wypad z mojego samochodu, wyjazd stąd, obudziłeś mnie!”

Resztę wrażeń oszczędzimy Państwu, osoby o najmocniejszych nerwach odsyłając do reuploadowanego filmiku:

Marek Kruszel (występuje jako Lord Kruszwil) jest jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce - ma publiczność liczącą ok. 1,2 mln osób. Znany jest ze skandali, dorobił się blokady i ostrzeżenia ze strony YouTube, za „nakłanianie nieletniego do czynności seksualnych”. Swoje treści, które sam określa jako patologiczne, kieruje do młodzieży. Sam ma 18 lat.

Film promujący Podlasie nie jest tematem nowym - pierwotnie opublikowano go w maju 2019 roku, jednak wkrótce potem zniknął on po usunięciu konta Kruszwila na YouTube.

Jak broni się dziś Urząd Marszałkowski na Podlasiu filmik był jedynie pilotażowym projektem, z którego zrezygnowano. Jak wyjaśnia rzeczniczka w rozmowie z portalem Wasza Turystyka.pl:

UMWP nie zleca youtuberom jakichkolwiek materiałów, jedynie za pośrednictwem firmy reklamowej zleca usługi reklamowe w postaci lokowania województwa podlaskiego na kanałach prowadzonych przez youtuberów

Dodaje:

Rzeczywiście miała miejsce pilotażowa współpraca z jednym z popularnych youtuberów. Jego film nie zyskał oczekiwanych zasięgów i efektów promocyjnych, dlatego ten projekt nie będzie kontynuowany. Województwo podlaskie stawia na własną aktywność w nowych mediach, przede wszystkim rozwijając własne media społecznościowe.

Warto dodać, że fenomen popularności Lorda Kruszwila badali już nawet… psychologowie! Według nich głównymi odbiorcami treści youtubera są dzieci, zaś „atrakcyjność” przekazu Kruszwila opiera się na tym samym mechanizmie psychologicznym, który sprawia, iż małe dzieci śmieją się słysząc przekleństwa (uznając zakazane słowa za „zabawne”).

Czy naprawdę na takiej promocji zależy temu regionowi?

Wasza Turystyka/ as/