Proekologiczny eksperyment Henkla

Henkel testuje w Czechach automaty do napełniania butelek w wybranych miastach w Czechach w drogeriach należących do Rossmanna koncern Henkel (właściciel takich marek, jak Persil, Fa) i wprowadził butelki wielorazowego użytku.

W sklepach Rossmanna w Pradze, Libercu, Brnie, Czeskich Budziejowicach i Pardubicach klienci wybrane produkty Henkla mogą kupować do specjalnych butelek-pojemników wielorazowego użytku.

Takie produkty, jak np. detergenty marki Persil, płyny do płukania tkanin, mycia naczyń, szampony, żele pod prysznic, mydło w płynie marki Fa sprzedawane są ze specjalnych automatów do tych właśnie butelek. Tych można używać wiele razy. Poprzez takie działania Henkel chce zmniejszyć liczbę wprowadzanych do obrotu plastikowych opakowań.

Projekt ma na razie charakter pilotażu i jest w fazie testu. Firma nie ujawnia, czy wprowadzi go także na innych rynkach. Kosmetyki i środki czystości Henkla w opakowania z plastiku pozyskanego społecznie Henkel zobowiązał się do wprowadzenia do 2025 roku opakowań w 100 proc. nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego użycia. Dotychczas osiągnął poziom 80 proc.

