Wyborcy prawicy nie obchodzi ocieplenie klimatu? Bzdura!

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, zdecydowana większość Polaków czuje się zaniepokojona zmianami klimatu

W naszym badaniu zadaliśmy respondentom następujące pytanie: „Czy czuje się Pani/Pan osobiście zaniepokojona/zaniepokojony zmianami klimatu, o których można usłyszeć w mediach?”. Bardzo wyraźna większość - 70 proc. - odpowiedziała na to pytanie twierdząco, z czego 39 proc. „zdecydowanie tak”, a 31 proc. „raczej tak” - donosi wPolityce.pl

20 proc. badanych nie czuje się osobiście zaniepokojona rzekomymi zmianami klimatu, z czego 15 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 5 proc. „raczej nie”. 10 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Co ważne, osoby zaniepokojone zmianami klimatu przeważają wśród elektoratów obu największych partii politycznych, choć poziom obawy jest wyraźnie wyższy wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej - 92 proc. - niż wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości - 64 proc.

Jednak należy zauważyć, że - jak wynika z innego badania pracowni Social Changes - Polacy nie są skłonni rezygnować z węgla jako źródła energii elektrycznej, jeśli miałoby to doprowadzić do wyższych rachunków za prąd.

Jednocześnie nasze badanie wykazało, że elektoraty dwóch największych partii mają różne zdanie w tej sprawie - czytamy na portalu wPolityce.pl

Zobacz szczegóły sondażu

wPolityce.pl, mw