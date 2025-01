Tygodnik „Sieci”: Władza tonie

Złe rządy Donalda Tuska mają bezpośredni wpływ na spadek poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Zajmowanie się wyłącznie zemstą na Prawie i Sprawiedliwości dało wymierny efekt w sondażach – czytamy na łamach nowego numeru tygodnika „Sieci” w artykule Marka Pyzy.

Początek końca kampanii Trzaskowskiego

Kampania wyborcza Rafała Trzaskowskiego nie idzie tak gładko, jak spodziewali się zapewne jego polityczni szefowie z Koalicji Obywatelskiej. Szybko traci sondażową przewagę nad kandydatem obywatelskim Karolem Nawrockim, co widzą zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy prezydenta Warszawy. Marek Pyza w artykule „Początek końca” wskazuje, że główną przyczyną kryzysu dotychczasowej linii kampanii wyborczej Trzaskowskiego jest Donald Tusk i duże rozczarowanie elektoratu do jego rządów.

Dla wielu w Platformie to szok poznawczy. Ale Donald już wie, że jest 100 proc. korelacji sondaży partyjnych i poparcia dla szefa rządu z tymi prezydenckimi – diagnozuje sytuację osoba zbliżona do kierownictwa PO. Jej zdaniem Tusk nie docenił ostatnich ośmiu lat: – Ludzie żądają wielkich projektów. PiS ich przyzwyczaił, że nie jesteśmy już państwem drugiej kategorii, że mamy pieniądze na duże inwestycje, że mamy swoje ambicje.

Dziennikarz podkreśla, że polityczna zemsta Tuska nie tylko nie została zrealizowana, ale pomogła partii Jarosława Kaczyńskiego skonsolidować się po utracie władzy i wrócić na pozycję lidera poparcia. Sondaże są bezlitosne dla Tuska.

Według CBOS odsetek przeciwników rządu wciąż rośnie i wynosi już 43 proc. (wzrost o 3 pp.), maleje zaś liczba zwolenników (31 proc., czyli spadek o 1 pp.). Pracę gabinetu dobrze ocenia 32 proc. badanych (spadek o 4 pp.), źle – aż 55 proc. (wzrost o 4 pp.). Co więcej, 56 proc. badanych uważa, że polityka gabinetu Donalda Tuska nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej. Samego premiera źle ocenia 52 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z grudniem), a dobrze – tylko 35 proc.

Wysoka frekwencja szansą Nawrockiego

Prezydencka kampania wyborcza ledwo wystartowała, a już mnożą się sondaże wskazujące szanse kandydatów na wygraną. Kandydat obywatelski Karol Nawrocki w przedkampanijnych badaniach miał niewielki poziom poparcia jako osoba nierozpoznawalna, której zarzucano brak doświadczenia politycznego. Marek Grabowski, socjolog, analityk polityki, twórca pracowni badawczej Social Changes w rozmowie z Goranem Andrijaniciem („Wysoka frekwencja szansą Nawrockiego”) wyjaśnia:

Stanowisko szefa IPN jest w dużej mierze funkcją polityczną. Instytut w swojej naturze ma wpisane funkcje prokuratorskie i kontakt z podobnymi instytucjami za granicą. To nie tak, że jest to funkcja niepolityczna, przecież szef IPN jest wybrany przez parlament. Można ewentualnie powiedzieć, że Nawrocki miał może mniejsze doświadczenie medialne. Ale myślę, że dobrze sobie radzi wystąpieniach publicznych i medialnych.

Dużym zaskoczeniem jest jednak tak szybki sondażowy wzrost poparcia dla Nawrockiego.

– Na razie nie popełnił znaczącego błędu w tej kampanii. Oczywiście może on nastąpić i trzeba się z tym liczyć. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Myślę natomiast, że w przypadku Rafała Trzaskowskiego sytuacja jest dla niego o tyle trudna, że w pewnej mierze te wybory są głosowaniem za lub przeciw polityce obecnego rządu. Spadające poparcie dla niego wcale nie musi być wyłącznie efektem jego słabej kampanii. Wydaje mi się, że jest ono przede wszystkim efektem bardzo słabej polityki rządu. Polityki, która nie jest prorozwojowa i która niestety została zdefiniowana słynnym zdaniem Tuska o „prawie takim, jak my go rozumiemy”. Bezprawie i brak wizji tego rządu stanowią mocne obciążenia dla Trzaskowskiego – tłumaczy socjolog.

Ukraina w strategii Ameryki

Zapowiadane przez Trumpa szybkie rozwiązanie kwestii wojny w Ukrainie wydaje się być mało realne. Już na kilka dni przed inauguracją, jeszcze jako prezydent elekt, deklarował, że zajmie mu to 6 miesięcy. Marek Budzisz w artykule „Ukraina w strategii Ameryki” wyjaśnia, jaką taktykę zamierza przyjąć prezydent USA wobec Putina.

W swym wpisie na platformie internetowej Truth Social zwrócił się wprost do Władimira Putina. „Jeśli nie osiągniemy porozumienia, nie będę miał innego wyboru niż wprowadzenie ceł, sankcji i wysokich podatków na wszystko, co Rosja sprzedaje Stanom Zjednoczonym” – ostrzegł Trump. Jak deklarował, „łatwa droga”, czyli natychmiastowe negocjacje, zawsze jest lepsza niż trudna, poprzedzona sankcjami i narastającą presją. Nie ma wszakże wątpliwości, że jego administracja będzie gotowa również na drugą opcję, jeśli Putin zacznie grać na czas i zwlekać z rozpoczęciem rozmów pokojowych – wyjaśnia Budzisz.

Zaostrzenie polityki sankcji wobec Moskwy może jednak być niewystarczające, jeśli Putin będzie się ociągał z przystąpieniem do negocjacji. A wszystko wskazuje na to, że taką taktykę przyjmie Kreml.

W nagraniu wideo umieszczonym na oficjalnej stronie Kremla w minionym tygodniu rosyjski prezydent sprzeciwił się zawieszeniu broni, a opowiedział się za rozmowami pokojowymi, które winny prowadzić do trwałego porozumienia. Zdaniem Putina, aby pokój był stabilny, musi on uwzględniać interesy bezpieczeństwa obu stron konfliktu. W odpowiedzi na groźby zaostrzenia polityki sankcyjnej, które sformułował Trump, rzecznik Kremla Pieskow oświadczył, iż „nie widzi w nich niczego nowego”, co oznacza, że Rosja nie boi się zapowiedzianych działań –zauważa Marek Budzisz

