Tylko garstka chętnych na auto stawia na elektryka

Chęć nabycia pojazdu w tym roku zadeklarowało 43 proc. ankietowanych, a 60 proc. z nich planuje kupić auto używane w cenie do 50 tys. złotych - wynika z badania „Portfele Polaków pod lupą” przeprowadzonego na zlecenie Volkswagen Financial Services.

Spośród osób planujących zakup samochodu w 2025 roku 40 proc. zdecydowałoby się na auto z salonu, a 60 proc. wybrałoby pojazd z drugiej ręki. W zeszłorocznym badaniu te proporcje wynosiły 36 do 64 proc.

Mając do wyboru w zbliżonej cenie nowy samochód w wersji podstawowej i używany o wyższym standardzie wyposażenia, 56 proc. wybrałoby pojazd z rynku wtórnego.

Stawiamy głównie na pojazdy w wieku do 10 lat

Spośród badanych, zdecydowanych na zakup pojazdu używanego, 47 proc. wybrałoby pojazd maksymalnie 5-letni. 43 proc. poszukiwałoby auta w wieku 6-10 lat. Wybór pojazdu z drugiej ręki jest motywowany przede wszystkim korzystną ceną - tak odpowiedziało 55 proc. respondentów. Natomiast deklarujący chęć zakupu nowego auta jako czynnik, który zaważył na wyborze, wskazują niezawodność - 71 proc. i bezpieczeństwo - 49 proc.

Ile jesteśmy gotowi zapłacić za auto?

Najwięcej respondentów zdecydowanych na zakup nowego samochodu bierze pod uwagę zakres cenowy 100-150 tys. zł - 43 proc., 22 proc. zadeklarowało gotowość wydania na auto od 150 do 200 tys. zł, a 11 proc. skłonnych byłyby wydać powyżej 200 tys. zł.

W przypadku aut używanych najwięcej - 35 proc. badanych, skłonnych jest wydać od 25 do 50 tys. zł. 34 proc. może sobie pozwolić na zapłacenie od 10 do 25 tys. zł. 18 proc. zdecydowałoby się na pojazd przedziale 50-100 tys. zł. Najmniejsze zainteresowanie dotyczy najtańszych używanych pojazdów do 10 tys. zł - 9 proc., oraz najdroższych powyżej 100 tys. zł - 5 proc.

Ponad połowa - 55 proc. respondentów przy weryfikacji używanego samochodu przez zakupem skorzystałaby z usług niezależnego warsztatu (spadek o 6 p.p.). Z kolei 40 proc. wybrałaby autoryzowaną stację obsługi (wzrost o 11 p.p.). 29 proc. sprawdziłoby historię samochodu za pośrednictwem urzędu, firmy lub portalu oferującego takie usługi, a 26 proc. zajęłoby się tym samodzielnie.

96 proc. chętnych stawia na auto spalinowe

Większość - 56 proc. planujących zakup samochodu preferuje pojazd benzynowy (wzrost o 5 p.p.). Auta elektryczne cieszą się zainteresowaniem 4 proc. badanych. Główne czynniki przemawiające przeciwko kupieniu samochodu elektrycznego to: wysoka cena - 68 proc., ograniczona liczba punktów ładowania - 54 proc. oraz zbyt mały zasięg - 51 proc.

Polacy najczęściej chcą płacić za samochód gotówką – i to zarówno za auta z drugiej ręki, jak i nowe, choć za te drugie rzadziej. 76 proc. respondentów planuje zakup samochodu używanego z własnych środków, bez zaciągania kredytu. Odsetek ten spadł o 4 p.p. w stosunku do danych publikowanych w ubiegłym roku. 11 proc. skorzystałoby z klasycznego kredytu samochodowego, a 5 proc. z kredytu samochodowego z opcją zwrotu pojazdu na koniec umowy.

40 proc. respondentów chciałoby płacić miesięczną ratę do 1000 zł. 29 proc. mogłoby sobie pozwolić na 500 zł, a 20 proc. skłonnych byłoby płacić do 1500 zł miesięcznie.

Preferencje ankietowanych dotyczące finansowania aut nowych są zbliżone. Najwięcej - 54 proc. chciałoby zapłacić gotówką (wzrost o 6 p.p.). Zainteresowaniem 24 proc. cieszy się kredyt klasyczny samochodowy, a 17 proc. skorzystałoby z kredytu samochodowego z niskimi ratami i opcją zwrotu auta.

Z badania wynika też, że klienci indywidualni najczęściej szukają informacji o ofertach samochodowych na internetowych portalach ogłoszeniowych - 69 proc. 54 proc. respondentów zasięga języka u rodziny i znajomych lub pyta mechanika. Z kolei 39 proc. poszukuje informacji bezpośrednio na stronach internetowych marek i producentów samochodów. Cykliczne badanie „Portfele Polaków pod lupą” zrealizowała firma ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services pod koniec grudnia 2024 roku na reprezentatywnej grupie 1 100 dorosłych Polaków mających prawo jazdy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wojna celna USA z Europą nieunikniona?

Groźna grypa. Nadchodzi szczyt fali zachorowań

Prezes EBC przestrzega przed skutkami ataków na NBP

»»Oto Polska Tuska! Miało być 4,2 mld zł dla szpitali na onkologię. Minister wszystko unieważniła - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24