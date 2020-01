Bułki ze Szczecina nie będą tuczyć

Baton prebiotyczny dla osób prowadzących siedzący tryb życia i błonnikowe bułki, które pomagają pacjentom z otłuszczoną wątrobą opracowali szczecińscy naukowcy. Produkty mają się wkrótce znaleźć na półkach sklepowych.

Baton i bułki powstały w wyniku badań naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, poszukujących skutecznych sposobów wsparcia mikrobioty jelitowej (flory bakteryjnej jelit). Poprawa jej funkcjonowania - jak wskazała w rozmowie z PAP prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska z tej uczelni - może pomóc w lepszym działaniu układu pokarmowego, ale też wpłynąć na poprawę nastroju.

Jak wskazała badaczka, baton powstał z myślą o osobach, które wykonują pracę siedzącą, m.in. urzędnikach, kierowcach czy informatykach. Podkreśliła, że już po pierwszych tygodniach osoby, które wcześniej miały problemy z pracą jelit, odczuły poprawę.

Nawet teraz pacjenci mówią, że efekt się utrzymuje, mimo iż minęło 6-7 miesięcy od czasu, gdy codziennie jedli batony” - zaznaczyła prof. Stachowska. „Idea jest taka, aby ktoś kupił sobie zapas batonów na tydzień, odczuł efekt - a jeśli go nie ma, wydłużył ten okres do dwóch tygodni, a później znów odstawił je i zjadał po jednym batonie co dwa dni dodała.