Podpiszesz umowę z bankiem bez wychodzenia z domu

Inwestycja trzech banków w fintech w Autenti ma przyśpieszyć digitalizację banków. Ma ona polegać na dwóch rzeczach. Po pierwsze, banki będą mogły wykorzystywać platformę elektroniczną firmy Autenti do zdalnego podpisywania umów z klientami i po drugie ze swoimi kontrahentami.

Cel jest jeden. Nowe cyfrowe rozwiązania mają usprawnić procesy bankowe i będą miały wpływ na ograniczenie tzw. papierologi.

Nasza platforma ma doprowadzić do depapieryzacji w bankach. Jest szansa na całkowite wyeliminowanie umów papierowych w bankowości - mówił Grzegorz Wójcik, prezes i założyciel Autenti na dzisiejszej konferencji związanej z podpisaniem umowy partnerskiej między Autenti a bankami.

Od strony praktycznej wyglądać to będzie w ten sposób, że klienci za pomocą otrzymanego od banku interfejsa, mając wyrobiony tzw. elektroniczny podpis,nie wychodząc z domu, podpiszą z bankiem każdą umowę. Wszystko będzie w postaci cyfrowej, także przechowywane w archiwum.

Platforma elektroniczna Autenti usprawni i przyspieszy wewnętrzny obieg dokumentów w banku. Ma to w przyszłości całkowicie wyeliminować papierowe dokumenty w bankach, poza tymi wymaganymi prawem w wersji papierowej.

Klienci korzystający z usług oferowanych na polskim rynku oczekują, że zdalne zawieranie umów będzie jeszcze prostsze i szybsze, a jednocześnie bezpieczne -powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Umowa między spółką Autenti a trzema bankami ma też wymiar kapitałowy, czysto biznesowy. Banki zainwestswały w ten start-up 17 mln zł. Wcześniej jego udziałowcami były jedynie dwa fundusze venture capital.

Prezes Jagiełło powiedział na konferencji prezentującej umowę, że dzięki pieniądzom z banków firma Autenti może wjechać z drogi szutrowej na asfaltową a potem na autostradę.

Alior Bank, BNP Paribas i PKO Bank Polski, które reprezentują ok. 30 proc. aktywów polskiego sektora bankowego, wspólnie zainwestowały w Autenti – polski fintech oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. Trzeba podkreślić, że to pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Umowa trzech banków z Autenti to kolejny, po utworzeniu Polskiego Standardu Płatności, czy Polish API, przykład, który pokazuje, że współpraca krajowych banków w różnych obszarach i modelach pomaga tworzyć rozwiązania korzystne dla klientów i całej gospodarki.

Według prognoz w 2023 roku globalny rynek podpisów elektronicznych będzie wart 5,5 mld dolarów. Oznacza to, że w ciągu zaledwie 5 lat wartość ta wzrośnie o ponad 1/3 (36,7 proc.) Analizy rynku podpisów elektronicznych pokazują, że to sektor bankowy ma największy potencjał do wykorzystania rozwiązań związanych z cyfrowym obiegiem dokumentów.

Platforma do cyfrowego zawierania umów i elektronicznego obiegu dokumentów Autenti to polska firma, która powstała w 2014 roku. Oferuje rozwiązania umożliwiające podpisywanie dowolnych dokumentów online, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. Od swojego rynkowego debiutu spółka pozyskała ponad 250 klientów biznesowych, a także wysłała dokumenty do e-podpisu do blisko 95 tysięcy Polaków.

Dariusz Styczek