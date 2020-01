Łukaszenka: Chcemy kupować od Rosji tylko 30-40 proc. ropy

Białoruś chce zmniejszyć ilość kupowanej w Rosji ropy do 30-40 proc. zapotrzebowania - oświadczył prezydent Alaksandr Łukaszenka we wtorek. Powiedział również, że Rosja nie zgadza się na zakup przez Mińsk ropy w Kazachstanie.

Obecnie nie ma możliwości całkowitego zastąpienia rosyjskich dostaw. Musimy jednak, jak się umawialiśmy, dywersyfikować. Trzeba dążyć do tego, że 30-40 proc. (potrzebnej ropy) będziemy kupować w Rosji. Ok. 30 proc. powinniśmy importować przez państwa bałtyckie, a 30 proc. - przez Ukrainę, to sprawdzona trasa - powiedział Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.