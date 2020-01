Dług publiczny w krajach strefy euro lekko w dół

Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku zadłużenie państwa (dług publiczny) w relacji do PKB w krajach strefy euro spadł do 86,1 proc. wobec 86,4 proc. w II kwartale ub. roku. A w krajach UE (EU28) spadł z 80,4 proc. do 80,1 proc.

Jeszcze lepiej wypada porównanie do 2018 r. , kiedy to zadłużenie w III kw roku sięgało w trefie ero 87,1 proc.

Rekordowo zadłużone w III kw ub. roku, wg danych Eurostatu , były: Grecja (178,2 proc.), Włochy (137,3 proc.) oraz Portugalia (120,5 proc.). Najniższym zadłużeniem mogą się pochwalić trzy kraje Estonia (9,2 proc.), Luksemburg (20,2 proc.) i Bułgaria (20,6 proc.).

W Polsce dług, jeśli chodzi o III kw 2019 r. Eurostat szacuje na niespełna 47,4 proc. PKB.

Największy postęp w redukcji długu, 2019 vs. 2018r. osiągnęły Cypr, Portugalia , Austria i Grecja. Polska zredukowała swój dług o 2,1 proc.

Czytaj też:Włosi odpowiadają na zastrzeżenia Brukseli ws. budżetu

Eurostat, DS