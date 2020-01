Rekordowe zainteresowanie Funduszem Naturalnej Energii

Rekordowa liczba 201 wniosków o dofinansowanie projektów ekologicznych wpłynęła w ramach X edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, realizowanej przez Gaz-System w partnerstwie z Fundacją „Za górami, za lasami” - poinformował w piątek Gaz-System.

Jak podkreślił operator systemu przesyłowego gazu, ideą konkursu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. W tym roku do rozdysponowania było 250 tys. zł na terenie pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego.

10 lat Funduszu Naturalnej Energii to łącznie 189 nagrodzonych projektów, a co za tym idzie, setki beneficjentów na terenie całej Polski oraz realne korzyści społeczne i środowiskowe. Projekty nagradzane przez Gaz-System były projektami ogólnodostępnymi dla mieszkańców 5 województw. Rekordowa liczba tegorocznych wniosków oznacza, że wsparcie finansowe Gaz-Systemu dla inicjatyw ekologicznych wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności”= - powiedział cytowany w komunikacie Gaz-Systemu wiceprezes spółki Artur Zawartko.

Jak podkreślił Gaz-System, w tym roku jury konkursu zwracało uwagę na projekty, które wpływają pozytywnie na środowisko, ale także na takie, których realizacja przyczynia się do budowania postaw obywatelskich w obszarze ochrony przyrody i zmiany postaw na proekologiczne. Autorzy projektów podejmowali się praktycznych działań, które realnie przyczyniają się do oszczędzania wody czy zwiększania efektywności w zakresie gospodarowania odpadami. Jury wybrało finałowych 25 projektów - po pięć z każdego województwa. Oceniany był potencjał proekologiczny projektów, zasięg planowanych działań oraz innowacyjne podejście do potrzeb lokalnych.

Podejmowanie działań, które mają na celu rozwiązywanie problemów środowiskowych, jest ogromną wartością i siłą. Coraz więcej osób zwraca uwagę na potrzeby lokalne i w oparciu o nie stawia sobie cele oraz wyznacza kierunki działania - powiedziała Urszula Fabianiak, wiceprezes Fundacji „Za górami, za lasami”. „Doceniamy to, ile projektów zostało złożonych w ramach jubileuszowej edycji konkursu, i z niecierpliwością czekamy na efekty realizacji działań, które otrzymają dofinansowanie w tym roku” - dodała.

PAP, KG