2 miliony dol. od USA dla Fundacji Auschwitz

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłosił w poniedziałek, że jego resort ma zamiar przekazać dodatkowe 2 miliony USD wsparcia finansowego dla Fundacji Auschwitz-Birkenau

Dzisiaj ogłosiłem, że departamentu stanu ma zamiar przeznaczyć dodatkowe 2 mln USD dla Fundacji Auschwitz-Birkenau, we współpracy z Kongresem - napisał na Twitterze szef amerykańskiej dyplomacji. Pompeo zaznaczył, że to dodatek do 15 mln USD, które Stany Zjednoczone „przekazały wcześniej, by świat nigdy nie zapomniał o niewymownych zbrodniach Holokaustu”.