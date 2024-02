Duńczycy zainstalują turbiny na farmie Baltica 2

Grupa PGE i Orsted zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2. Kontrakt otrzymała firma Cadeler .

Grupa PGE i Orsted podały we wtorek, że zakontraktowały statki do instalacji drugiej części turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Dodano, że instalacja turbin wiatrowych dla Baltica 2 została podzielona na dwa etapy, a wykonawcę każdego z nich wyłoniły oddzielne postępowania przetargowe.

„Drugą partię turbin zainstaluje firma Cadeler i tym kontraktem PGE i Orsted sfinalizowały umowy na instalację turbin. Na początku stycznia kontrakt na instalację pierwszej partii turbin został przyznany norweskiemu Fred. Olsen Windcarrier” – podano w informacji prasowej. – „Firma Cadeler jest wiodącym globalnym wykonawcą prac w zakresie budowy, konserwacji i demontażu morskich farm wiatrowych. Pochodząca z Danii spółka od ponad 15 lat specjalizuje się w montażu turbin dla projektów offshore” – dodano.

»» O projekcie PGE Baltica czytaj też tutaj:

PGE ma komplet pozwoleń dla farmy Baltica 2

W informacji prasowej wyjaśniono, że PGE i Orsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Dodano również, że obie firmy wybrały też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej i że posiadają wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane.

„Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID)” – stwierdzono.

»» O energetyce wiatrowej czytaj też tutaj:

Niemcy obalą wiatraki, by zbudować kopalnię węgla

Nadchodzi ustawa wiatrakowa. Minister podała termin

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Orsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Inwestorów czeka jeszcze podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID). Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce; dostarcza energię i ciepło ponad 5,6 mln klientom. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają ponad 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Wywodzący się z Danii koncern Orsted działa w Polsce 10 lat, zatrudnia ponad 650 osób (blisko 8 tys. na całym świecie). Ma ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie.

Marek Siudaj (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W sprawie Izery nie ma co zwlekać

Oto polskie auto marzeń

Zielona rewolucja się sypie