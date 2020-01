PKN Orlen: Dobre wyniki przy rekordowych zyskach detalu i energetyki

W 2019 roku PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł oraz zysk netto w wysokości 4,5 mld zł. W ciągu ostatnich czterech lat od 2016 do 2019 r. zysk netto Koncernu wyniósł łącznie ponad 23 mld zł. Wynik EBITDA LIFO w 2019 roku był o 1,1 mld zł wyższy niż rok wcześniej i został wypracowany przy rekordowym przerobie ropy wynoszącym 33,9 mln ton oraz rekordowej sprzedaży na poziomie 43,3 mln ton. Najwyższy w historii Koncernu rezultat EBITDA LIFO, na poziomie ponad 3 mld zł, osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki, który w minionym roku dostarczył do wyniku 1,6 mld zł.

Jak powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN:

Dobre wyniki finansowe Koncernu w 2019 roku zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu. Zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu, wszystko to sprawia, że działamy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego właśnie o kondycji finansowej Koncernu myślimy w perspektywie długofalowej, realizując działania, które w przyszłości będą konsekwentnie wzmacniać nasze przewagi. Już dziś inwestujemy w nowoczesną petrochemię, zwiększamy efektywność produkcji, rozwijamy sieć detaliczną w całym regionie. Duży udział w wyniku PKN ORLEN miała energetyka, co pokazuje, że obrany przez nas kierunek budowy silnego koncernu multienergetycznego ma głębokie uzasadnienie. Rok 2020 będzie dla nas niezwykle ważnym okresem, pełnym wyzwań, ale też szans rozwojowych, które chcemy w pełni wykorzystać budując wartość Koncernu z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki

W 2019 roku PKN ORLEN:

-Osiągnął wzrost przychodów do poziomu 111 mld zł

-Wypracował dobry wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł o 1,1 mld zł wyższy niż rok wcześniej

-Wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO ponad 3 mld zł w segmencie detalicznym, przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (12M/12M)

-Wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO 1,6 mld zł w obszarze energetyki

-Osiągnął rekordowy przerób ropy na poziomie 33,9 mln ton oraz najwyższą w historii firmy sprzedaż 43,3 mln ton

-Wypracował wynik netto na poziomie 4,5 mld zł

W 2019 roku Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową. Przepływy z działalności operacyjnej wynosiły 9,3 mld zł, zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mln PLN (r/r) do poziomu 2,4 mld PLN na koniec 2019 roku, a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%.

Wzrost wpływów z detalu i energetyki

Rekordowy wynik segmentu detalicznego został wypracowany przy wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 4% (12M/12M), wzroście udziałów w rynku niemieckim i czeskim oraz kilkunastoprocentowym wzroście marży pozapaliwowej. W 2019 roku dynamicznie rozwijano format gastronomiczny i sklepowy, między innymi w Polsce, gdzie powstały 164 nowe sklepy convenience pod marką O!SHOP i w Niemczech, gdzie liczba punktów star Connect zwiększyła się ponad dwukrotnie. Sieć detaliczna Koncernu pojawiła się na rynku słowackim, na którym na koniec roku 2019 spółka posiadała 10 stacji paliw. Rozpoczęto proces co-brandingu, w ramach którego już niemal na wszystkich stacjach sieci widoczna jest marka ORLEN, Koncern został również sponsorem tytularnym zespołu F1 Alfa Romeo Racing ORLEN.

Znaczący wpływ na EBITDA LIFO Koncernu miały rekordowe wyniki osiągnięte przez obszar energetyki. Było to możliwe głównie dzięki utrzymującym się niskim cenom gazu. Rok 2019 był również pierwszym pełnym rokiem działania nowoczesnego bloku parowo-gazowego w Płocku.

Zysk netto Koncernu był pod negatywnym wpływem wyceny zapasów w efekcie spadku cen ropy oraz wzrostu kosztów amortyzacji związanych ze zmianami w sposobie raportowania (MSSF 16).

Czas inwestycji

Miniony rok był czasem ważnych inwestycji i procesów biznesowych mających na celu budowę wartości PKN ORLEN w długiej perspektywie. Łącznie na inwestycje w 2019 roku koncern przeznaczył 5,4 mld złotych.

W 2019 roku w obszarze produkcji zakończono inwestycje Metatezy w Płocku i PPF Splitter w Możejkach. Rozpoczęto rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów, budowę instalacji glikolu propylenowego, dokonano zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji bioetanolu II generacji, a także kontynuowano realizację Programu Rozwoju Petrochemii oraz uruchomiono budowę instalacji Visbreakingu.

Realizowane były kolejne etapy prac związane z przygotowaniem do inwestycji w morskie farmy wiatrowe, prowadzono m.in. badania środowiskowe, badania wietrzności oraz budowy geologicznej dna morza. Rozpoczęto proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej, finalizowany jest również proces pozyskiwania partnera do realizacji inwestycji.

W obszarze akwizycji kontynuowano proces przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS, a także ogłoszono wezwanie do sprzedaży 100% akcji Grupy Energa. W 2019 roku kontynuowano dywersyfikację kierunków dostaw ropy naftowej. Koncern utrzymał rating inwestycyjny Fitch i Moody’s, a także, zgodnie z zapowiedziami, wypłacił dywidendę w wysokości 1,5 mld PLN, czyli 3,5 zł na akcję. Zadłużenie netto Koncernu na koniec 2019 roku wynosiło 2,4 mld zł i zostało zredukowane o 3,2 mld zł w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

Dobre wyniki w IV kwartale 2019 mimo trudnego makro

W IV kwartale 2019 roku PKN ORLEN osiągnął wynik netto na poziomie blisko800 mln zł. Odnotowano wyraźny spadek modelowej marży downstream (r/r) o 3 USD/bbl, związany między innymi z przygotowaniami do wdrożenia regulacji IMO i globalnym wzrostem mocy petrochemicznych.

Segment downstream PKN ORLEN w IV kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 1,1 mld zł, odnotowując wzrost sprzedaży produktów petrochemicznych (r/r), w tym olefin o 46%, nawozów o 6% i PTA o 63%. Na skutek niekorzystnej sytuacji makro odnotowano niższą sprzedaż produktów rafineryjnych (r/r), skompensowaną poprawą struktury sprzedaży, czyli niższą sprzedażą ciężkich frakcji.

Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyn, z wyjątkiem rynku niemieckiego, gdzie zużycie diesla utrzymywało się na niezmiennym poziomie.

Segment detaliczny PKN ORLEN w IV kwartale 2019 roku osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 592 mln zł, notując wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 3 (r/r) oraz wzrost marż pozapaliwowych na wszystkich rynkach (r/r). PKN ORLEN kontynuował również rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie kolejnych 37 punktów gastronomicznych. Łącznie funkcjonowało już 2145 punktów, w tym: 1699 Stop Cafe w Polsce, 306 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 117 Star Connect w Niemczech. Na koniec 2019 roku Koncern posiadał 2836 stacje, co oznacza wzrost liczby obiektów o 33 (r/r). W IV kwartale PKN ORLEN kontynuował projekt rozwoju elektromobilności, uruchamiając kolejne stacje ładowania, których łącznie w sieci funkcjonuje już 64. W 2019 r. w ramach rozwoju technologii wodorowej Koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz firmą PESA Bydgoszcz, a w styczniu br. z Gminą Miasto Płock.

Segment wydobycia PKN ORLEN w IV kwartale 2019 roku dostarczył porównywalny wynik EBITDA LIFO na poziomie 69 mln zł. Średnie wydobycie w tym czasie osiągnęło poziom 18,7 tys. boe/d. Koncern kontynuował realizację strategii w obszarze wydobycia, zakładającej koncentrację na najbardziej perspektywicznych złożach.

Na terenie polskich koncesji zakończono wiercenie otworu Bystrowice-OU3 oraz uzbrojono do wydobycia otwór Bystrowice-OU1. Rozpoczęto wiercenie dwóch otworów w projekcie Bieszczady, wykonano akwizycje zdjęć sejsmicznych w projekcie Edge oraz Płotki, a także zakończono interpretację zdjęć sejsmicznych w projektach Miocen, Płotki i Karpaty. W Kanadzie, wraz z partnerami, w minionym kwartale rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, zabiegowi szczelinowania poddano kolejnych 10 odwiertów, a do produkcji podłączono 8 otworów. Na bieżąco prowadzone są prace związane z budową i modernizacją infrastruktury wydobywczej oraz przesyłowej w kluczowych obszarach działalności. Przygotowywane są lokalizacje pod kolejne wiercenia. Łączne zasoby ropy i gazu (2P) Koncernu wyniosły na koniec 2019 roku 197,3 mln boe.

W 2019 roku PKN ORLEN nadal cieszył się zaufaniem gremiów eksperckich, ponownie uzyskując tytuł The World’s Most Ethical Company, a także Top Employer Polska. W 2019 roku PKN ORLEN po raz kolejny otwierał „Listę 500” dziennika Rzeczpospolita, w rankingu największych polskich spółek, zajął również 45. miejsce wśród największych koncernów energetycznych na świecie, notowanych w rankingu S&P Global Platts TOP250. Z kolei już na początku 2020 r. PKN ORLEN zostały wyróżniony przez redakcję Parkietu nagrodą Gwiazda Roku 2020 w kategorii Wydarzenie za paliwową fuzję. W tym samym plebiscycie Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN w głosowaniu czytelników otrzymał wyróżnienie Gwiazda Roku 2020 w kategorii Człowiek Roku. Był on często nagradzanym menadżerem również na przestrzeni 2019 r. Za realizację inwestycji rozwojowych oraz wsparcie krajowego biznesu oraz polskich sportowców w tym czasie otrzymał szereg nagród, m.in. Wektory 2019, tytuł Prezesa Roku w plebiscycie Parkietu Byki i Niedźwiedzie, czy Nagrodę Prometejską. Wśród najważniejszych aktywności marketingowych Koncernu znalazły się m.in. sponsoring tytularny zespołu F1 Alfa Romeo Racing ORLEN, sponsoring drużyny siatkarskich mistrzów świata, czołowych polskich lekkoatletów oraz PKOl.

Orlen/ as/