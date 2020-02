UE zażądała od W. Brytanii dodatkowego 1 mld funtów

UE zażądała od Wielkiej Brytanii dodatkowej wpłaty ponad 1 miliard funtów do unijnego budżetu dokładnie 31 stycznia, w dniu wyjścia tego kraju ze Wspólnoty. Zbieżność dat jest przypadkowa, a suma to wynik rutynowej rekalkulacji składki - przekonuje Komisja Europejska.

Kwota nie jest mała, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w ujęciu netto wkład Zjednoczonego Królestwa do unijnej kasy wynosi około 11 mld funtów rocznie.

Komisja Europejska może potwierdzić, że pod koniec stycznia, jak co roku, ponownie obliczyła kwoty, jakie państwa członkowskie mają wpłacić do budżetu UE, aby dostosować je do najnowszych danych o wynikach gospodarczych, przekazanych przez same państwa członkowskie - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Balazs Ujvari.