Chiny chcą, by LOT jak najszybciej wznowił połączenia

Koronawirus nadal szaleje w Chinach, ONZ przyznaje, że na tym etapie nie ma jak się przed nim bronić, tymczasem ambasador Chin twierdzi, że zawieszenie lotów do Pekinu przez LOT to „ślepe naśladowanie innych” i chce, by LOT jak najszybciej wznowił połączenia z Chinami

Mam nadzieję, że LOT jak najszybciej przywróci połączenia z Warszawy do Pekinu, do czego korzystając z okazji namawiam. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o opinie naukowe na podstawie faktów, a nie w związku ze ślepym naśladowaniem innych – mówi w rozmowie z “Rzeczpospolitą” Liu Guangyan, ambasador Chin w Polsce.

Jak stwierdził, niektóre kraje, a w szczególności Stany Zjednoczone, zignorowały zalecenia WHO i forsują wprowadzenie własnych środków ograniczających, takich jak podniesienie poziomu ostrzeżeń dla podróżujących do Chin, zakaz lotów do Państwa Środka dla obywateli Stanów Zjednoczonych, a nawet zakaz wpuszczania do kraju obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich 14 dni odwiedzili Chiny.

Takie środki są zbyt radykalne, wręcz przesadne. Można je opisać jako irracjonalne i aroganckie. Tego typu działania nie sprzyjają ochronie własnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego, co więcej mogą zaszkodzić międzynarodowemu wizerunkowi Stanów Zjednoczonych i być masowo krytykowane przez mądrych Amerykanów. Nie można pozwolić, by Stany Zjednoczone rosły w siłę kosztem trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się inni – mówi w rozmowie z “Rzeczpospolitą” ambasador Chin w Polsce.

Ambasador ChRL naciska, ale czy nie naciska za ostro? Poza tym, jeśli to są przesadne środki, to jak nazwać to: Chiny: Kara śmierci za zarażanie, 15 lat więzienia za plotki oraz to, że w Hongkongu zamknięto na statku wycieczkowym kilka tysięcy osób i nie pozwolono im zejść na ląd, skazując na wzajemne zarażanie się? Ale dalej jest jeszcze ciekawiej.

Polskie Linie Lotnicze LOT podkreśliły mi, że tymczasowe zawieszenie połączeń wynika jedynie z powodu technicznego. Przedłużenie zawieszenia do 29 powinno być ostatnim tego typu działaniem. Oczywiście mam nadzieję, że LOT jak najszybciej przywróci połączenia z Warszawy do Pekinu, do czego korzystając z tej okazji namawiam. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o opinie naukowe na podstawie faktów a nie w związku z ślepym naśladowaniem innych – mówi Liu Guangyan.

Chiński ambasador, mówiąc delikatnie, mija się z prawdą. Polskie Linie Lotnicze LOT jednoznacznie wskazywały na koronawirusa jako na powód zawieszenia połączeń. Warto to odnotować. Problem szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa po całym świecie jest obecnie głównie spowodowany turystyką i podróżami lotniczymi. Chyba, że to też szczegół „techniczny”.

na podst. Rzeczpospolita, mw