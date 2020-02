Właściciele firm rodzinnych marzą o sukcesorach

85 proc. zarządzających polskimi firmami rodzinnymi chce przekazać stery kolejnemu pokoleniu.

W ciągu najbliższego roku największym wyzwaniem dla przedstawicieli firm rodzinnych w Polsce jest zmieniające się otoczenie prawne oraz zwiększone stawki podatkowe – taką opinię wyraziło 83 proc. ankietowanych VIII edycji raportu KPMG w Polsce pt. „Barometr firm rodzinnych. W stronę wielopokoleniowości”.

Istotnym problemem sygnalizowanym przez większość przedsiębiorców rodzinnych jest również znalezienie wykwalifikowanej kadry w obliczu rosnącej konkurencji na rynku pracy (81 proc. wskazań). Rozważając kwestie związane z sukcesją, aż 85 proc. respondentów planuje przekazać zarządzanie firmą kolejnemu pokoleniu. Wyraźnie mniej zarządzających firmami rodzinnymi planuje przekazać swoim potomkom własność firmy (61 proc.).

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG wynika, że najbardziej problematycznymi kwestiami dla firm rodzinnych są zmieniające się otoczenie prawne oraz zwiększone stawki podatkowe. W Polsce problemy tego typu zostały uznane za istotne lub bardzo istotne przez 83% ankietowanych.

Problematyczną kwestią dla zarządzających polskimi firmami rodzinnymi są też co roku sygnalizowane trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry, na co w najnowszej edycji badania KPMG wskazało aż 81% respondentów. Wśród ankietowanych firm z całej Europy to właśnie ten problem okazał się kluczowy, choć nieco mniej powszechny (63% wskazań). Stale rosnący poziom zatrudnienia i płac sprawia, że konkurowanie o pracowników staje się coraz trudniejsze także dla firm rodzinnych.

Rosnąca liczba zmian legislacyjnych w połączeniu z szybkim tempem ich wprowadzania w życie może rodzić pewien chaos stanowiący wyzwanie w działalności biznesowej. Nowe wymogi powinny być odpowiednio wcześnie komunikowane i objaśniane, by przedsiębiorcy mieli czas na rozwianie wszelkich wątpliwości.Zmiany prawne są wyzwaniem szczególnie wymagającym dla małych i średnich firm, które muszą za nimi nadążać tak samo, jak duże korporacje, nie posiadając takich samych zasobów ludzkich, kapitałowych i technologicznych – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Zdecydowana większość właścicieli firm rodzinnych planuje przekazać zarządzanie firmą następnemu pokoleniu (85%). Wyraźnie mniej ankietowanych (61 prc.) przewiduje, że przekaże własność firmy swoim potomkom.

Może to świadczyć o tym, że starzejące się pokolenie zarządzających firmami rodzinnymi ma świadomość konieczności przekazania codziennych obowiązków swoim potomkom, jednak wielu z nich chce zachować nadzór nad kwestiami strategicznymi wspólnego biznesu. Najczęściej wskazywanymi trudnościami w przypadku przekazywania zarządzania firmą jest podtrzymywanie dobrych relacji z interesariuszami (18%) oraz szkolenia i wspieranie następców w nowej roli (17%).

Z kolei przy przekazaniu własności firmy rodzinnej największymi wyzwaniami są: przywiązanie emocjonalne do przedsiębiorstwa (17%) oraz obciążenia podatkowe (16%). Z naszych badań wynika, że polskie przedsiębiorstwa rodzinne są znacznie bardziej spokojne o sukcesję niż tego typu podmioty z innych państw europejskich.

Proces przekazywania własności i kontroli jest jednak skomplikowany i czasochłonny. Doświadczenia europejskich przedsiębiorstw rodzinnych mogą stanowić lekcję dla młodszych firm z Polski, które dopiero szykują się często do pierwszej sukcesji.

Odpowiednio wczesne ustalenie sposobu przeprowadzenia sukcesji pozwoli uniknąć konfliktów rodzinnych, sytuacji niepewności w firmie, co w konsekwencji będzie miało wpływ na dobrobyt zarówno firmy, jak i rodziny. Plan przeprowadzania tego procesu może być zapisany przykładowo w tzw. konstytucji firmy rodzinnej – mówi Paweł Barański, partner,szef działu doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

W badaniu przeprowadzonym przez KPMG największy odsetek ankietowanych (65%) wskazał, że atrakcyjne jest dla nich finansowanie z zysków firmy. Podobnego zdania jest blisko połowa (49%) firm rodzinnych z 27 państw Europy. Co istotne, w Polsce równie dużą popularnością cieszy się finansowanie działalności i inwestycji ze środków własnych lub rodzinnych.

opr.gr