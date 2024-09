Dla tych firm największym problemem jest... legislacja

40 proc. dużych polskich firm handlowych uważa, że największą przeszkodą w prowadzeniu działalności jest chaos legislacyjny - wynika z raportu „RetailTech2024”. Według 35 proc. badanych hamulcem ograniczającym ich wzrost jest sytuacja geopolityczna.

Jak wskazano w raporcie przygotowanym przez zespół ekspertów Exorigo-Upos, brak jasnych regulacji i nieprzewidywalne zmiany w przepisach skutecznie powstrzymują firmy przed podejmowaniem nowych decyzji inwestycyjnych. W 2023 roku na chaos legislacyjny, jako główną barierę prowadzenia działalności, wskazało 13 proc. respondentów.

Dotkliwa niepewność prawna

„W rozmowach z naszymi klientami dostrzegamy, że niepewność prawna stała się w ostatnich latach wyjątkowo dotkliwa, czego przykładem jest np. KSeF, którego termin wdrożenia zmieniono praktycznie w ostatniej chwili” - wskazał dyrektor Retail Technology Hub i członek zarządu Exorigo-Upos Marcin Zimnicki.

I choć decyzja była uzasadniona, podważyła zaufanie przedsiębiorców do stabilności przepisów, co przekłada się na ich ostrożność w podejmowaniu kolejnych inwestycji, szczególnie w obszarze IT.

Geopolityka szkodzi

Istotnym hamulcem wzrostu - według 35 proc. firm - jest sytuacja geopolityczna. Z raportu wynika, że ok. 40 proc. przedsiębiorstw nie planuje jednak żadnych działań na wypadek wojny, ale taki sam odsetek bierze pod uwagę ryzyko przesunięcia się frontu. Scenariusze biznesowe na wypadek eskalacji konfliktu już teraz wprowadza 16 proc. badanych. „Co ciekawe, im więcej firma inwestuje w IT, tym lepiej jest przygotowana na taką ewentualności. Przedsiębiorstwa przeznaczające na IT 5-6 proc. obrotów są najbardziej zaawansowane w przygotowaniach. Z kolei te inwestujące 3-4 proc. dopiero rozważają takie kroki, a firmy wydające mniej niż 2 proc. nie biorą tej opcji pod uwagę” - wskazano.

Z kolei 33 proc. przedsiębiorstw, zwłaszcza średnich, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, jako barierę w prowadzeniu działalności wymienia zbyt małe wsparcie w postaci dotacji i innych form pomocy.

Budżet w grze

Prawie połowa firm ma trudności z wygospodarowaniem budżetu na inwestycje IT, a 37 proc. boryka się z brakiem wiedzy eksperckiej i niedoborem pracowników, ponieważ programiści jako miejsce zatrudnienia częściej wybierają firmy technologiczne niż handlowe.

W kontekście wyzwań technicznych ponad 1/4 badanych wskazuje na problemy z kompatybilnością nowych technologii z istniejącymi systemami, a 1/5 - na brak zrozumienia lokalnych potrzeb przez zagraniczną centralę, która stopuje wydatki, blokując zmiany.

Ważne badanie

Badanie przeprowadzono w sierpniu br. wśród przedstawicieli 100 średnich i dużych firm, których obrót roczny przekracza 100 mln zł; 61 reprezentowało firmy zatrudniające 50 - 249 osób, pozostałe 39 podmiotów deklarowało zatrudnienie wyższe niż 250. Ankietowani reprezentowali branże handlu: detalicznego, żywnością, farmaceutykami i kosmetykami, meblami i sprzętem RTV/AGD, odzieżą i obuwiem oraz paliwami.

Exorigo-Upos S.A. to zespół 1000 ekspertów, którzy dostarczają rozwiązania IT.

PAP/ as/

