Ruszyła charytatywna akcja "Wyślij pączka do Afryki"

Nieodparta czasem chęć sięgania po kolejnego pączka - zwłaszcza w Tłusty Czwartek - jest uwarunkowana biologicznie. Odpowiada za to mechanizm układu nagrody w mózgu, który nagradza za to, co jest przystosowawczo korzystne dla organizmu, czyli np. za dostarczenie jedzenia.