Premier: Zdrowie Polaków - priorytetem

Każdy odpowiedzialny rząd na świecie podejmuje aktualnie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego obywateli przed możliwą epidemią koronawirusa - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że zdrowie Polaków jest dla rządu priorytetem.

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi.

CZYTAJ TEŻ: Włoska epidemia: Wirus wymknął się z konkretnego szpitala

Po odprawie premier poinformował o podejmowanych działaniach z związku ze wzrostem liczby zachorowań wywołanych koronawirusem we Włoszech. Stan na poniedziałek po godzinie 16.00 to 229 zarażonych koronawirusem SARS-Cov-2 w tym kraju, w tym sześć ofiar śmiertelnych. Trzy z nich zmarły w poniedziałek. Główne ogniska zachorowań to region Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

W poniedziałek wieczorem we wpisie na Facebooku premier napisał, że „każdy odpowiedzialny rząd na świecie podejmuje aktualnie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego obywateli przed możliwą epidemią koronawirusa”. Zapewnił, że polski rząd „również staje na wysokości zadania”. „Co więcej - chcemy być przygotowani nawet nadmiarowo, na wszelki wypadek, gdyby wirus pojawił się w Polsce i gdyby pojawił się u większej liczby osób” - zaznaczył szef rządu.

Przywołując dotychczasowe działania rządu Morawiecki zaznaczył, że przeprowadzone zostały „szczegółowe konsultacje z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz osobami, które specjalizują się w dziedzinie medycyny”. „Po rozmowach na szczeblach wojewódzkich mamy gotowe 2 laboratoria i uruchamiamy kolejne 6 laboratoriów na terenie całego kraju” - podkreślił.

Jak dodał, uruchomiono „79 oddziałów zakaźnych, które działają w trybie nadzwyczajnym”. „Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy komunikaty SMS z niezbędnymi informacjami. Zwiększamy poziom kontroli na granicach i lotniskach - wprowadzamy dodatkowe badania temperatury i wyposażamy służby w odpowiedni sprzęt” - napisał szef rządu.

Morawiecki zaznaczył też, że pozostaje w bieżącym kontakcie z prezydentem Andrzejem Dudą, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowski oraz najlepszymi specjalistami. „Jeszcze raz pragnę zapewnić, że rząd Polski traktuje zdrowie naszych obywateli jako priorytet. Proszę wszystkich o czujność - pamiętajmy, że miarą skutecznej walki z każdym zagrożeniem biologicznym jest przede wszystkim odpowiedzialne przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz zaleceń specjalistów i odpowiednich służb” - napisał premier.

PAP/ as/