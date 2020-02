Czternasta emerytura trafi do milionów osób

Czternastą emeryturę otrzyma ponad dziewięć milionów emerytów i rencistów - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Czternasta emerytura trafi do tych osób, które otrzymują niższe świadczenia; zależy nam, by tym osobom żyło się lepiej - dodała.

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

„To dzień naprawdę dobrych wiadomości” - skomentowała szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Poinformowała, że pieniądze trafią do ponad dziewięciu milionów osób.

„Czternasta emerytura trafi do tych osób, które otrzymują niższe świadczenia, stąd mniejsza liczba uprawnionych niż w przypadku trzynastej emerytury. Zależy nam, by tym osobom żyło się lepiej, stąd decyzja o dodatkowym wsparciu finansowym” - powiedziała minister.

Przy wypłacie tzw. czternastek będzie stosowana zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że pełną „czternastkę” w wysokości najniższej emerytury dostaną te osoby, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę zmniejszoną, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę - np. jeśli ktoś otrzymuje 3 tys. zł brutto, to jego „czternastka” będzie zmniejszona o 100 zł.

„Dodatkowe świadczenie nie będzie podlegało potrąceniom i egzekucjom, nie będzie też miało wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki czy ulgę rehabilitacyjną. Zapewniam, nikt nie będzie stratny” - zaznaczyła Maląg.

Koszt wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2021 r. oszacowano na ok. 10,6 mld zł. W 2021 r. świadczenie to zostanie wypłacone ok. 9,1 mln emerytom i rencistom (ok. 7,9 mln osób otrzyma je w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln osób w niższej). Większości uprawnionych świadczenie zostanie wypłacone w listopadzie 2021 r.

