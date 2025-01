60+ ledwo wiążą koniec z końcem. "Stare ubrania, bez fryzjera, bez dentysty"

Polscy seniorzy zmagają się z ubóstwem – analiza problemów na podstawie badań Ubóstwo wśród polskich emerytów to problem, który znów przybiera na sile. Najnowsze badania i raporty, takie jak „Poverty Watch 2024” Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) podają, że „w Polsce poniżej minimum socjalnego żyje 17,7 mln osób, a w skrajnym ubóstwie 2,5 mln rodaków”. Kluczowym problemem są rosnące koszty życia, wysokie ceny żywności i leków oraz niewystarczająca waloryzacja emerytur. Takie problemy występowały również w 2015 roku, kiedy to władze w Polsce miał w swych rękach Donald Tusk.

Codzienne wybory pod presją finansową

Z badań przeprowadzonych przez „Fakt” wynika, że co trzeci emeryt nie może sobie pozwolić na zakup nowych butów i ubrań. Podobny odsetek rezygnuje z wizyt u fryzjera, a ponad połowa badanych przyznaje, że nie pamięta, kiedy ostatni raz odwiedziła dentystę. Takie ograniczenia wynikają z konieczności przeznaczania większości dochodów na podstawowe potrzeby, takie jak rachunki za energię, ogrzewanie czy zakup leków. Podobny odsetek rezygnuje z wizyt u fryzjera, a ponad połowa badanych przyznaje, że nie pamięta, kiedy ostatni raz odwiedziła dentystę. Problem wynika z braku dostępu do gabinetów dentystycznych w mniejszych miejscowościach oraz długich kolejek na NFZ. Regularne wizyty u stomatologa to dla większości emerytów luksus, na który zwyczajnie nie stać

Problem infrastrukturalny i zdrowotny

Seniorzy w mniejszych miejscowościach mają ograniczony dostęp do usług medycznych i stomatologicznych. Co dwunasty emeryt przyznał, że w jego okolicy brakuje gabinetów dentystycznych, co dodatkowo pogarsza ich sytuację zdrowotną. Do tego dochodzą problemy związane z ogrzewaniem starych, nienowoczesnych budynków, które generują wysokie koszty utrzymania.

Donald Tusk, rząd i brak odpowiedniej waloryzacji emerytur

Mimo przeprowadzonej w marcu 2024 roku waloryzacji emerytur o 12,12%, która podniosła najniższe świadczenia do 1780,96 zł brutto, realna wartość emerytur nadal spada w obliczu inflacji.

Koło ratunkowe czyli 13 i 14. emerytura

W ciągu ostatniego roku łączna kwota zadłużenia seniorów zmniejszyła się o 903 miliony złotych. Średnie zadłużenie emerytów wynosi obecnie 19 tysięcy złotych. Część z nich, dzięki wypłatom trzynastych i czternastych emerytur, była w stanie częściowo spłacić swoje zobowiązania. Niestety, wzrost cen sprawia, że te dodatkowe świadczenia są jedynie kroplą w morzu potrzeb.

Potrzebna pomoc dla emerytów

Sytuacja finansowa polskich emerytów wymaga pilnych działań. Niewystarczające świadczenia, wysoka inflacja i rosnące koszty życia powodują, że wielu seniorów zmuszonych jest do rezygnacji z podstawowych potrzeb. Choć 13. I 14. emerytura pomagają częściowo łagodzić trudności, nie związują problemu ubóstwa wśród tej grupy społecznej. Konieczne są systemowe zmiany, które zapewnią godne warunki życia polskim seniorom.

