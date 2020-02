British American Tobacco wśród najlepszych pracodawców

Idealny pracodawca to taki, który tworzy najlepsze warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji, a także dąży do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem. Według rankingu Top Employers 2020 należy do nich także British American Tobacco Polska (BAT)

BAT w gronie najlepszych pracodawców w Polsce i Europie znalazł się już po raz piąty, a wyłania je od 27 lat Top Employers Institute, który bada warunki pracy w firmach i organizacjach na całym świecie. Instytut wyróżnia najlepszych pracodawców, dokonując ich oceny i certyfikacji w zakresie strategii, polityki personalnej, monitorowania jej efektów i działań na rzecz rozwoju pracowników. Podczas badania prowadzonego przez niezależnych ekspertów w szczególności analizowane są: strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, wdrażanie nowych pracowników (on-boarding), szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwijanie umiejętności przywódczych, rozwój kariery i planowanie sukcesji, wynagrodzenia i świadczenia oraz kultura organizacji.

Ze stażysty – menedżer

W minionym roku BAT prowadził wiele działań, które pozwalają zwiększyć jego atrakcyjność jako wiodącego pracodawcy. Należała do nich m.in. kolejna edycja programu stażowego #ażStaż. Przez sześć miesięcy uczestnicy brali udział w ważnych procesach firmy, każdy z nich miał także swój własny projekt. Spośród 21 stażystów 7 osób przeszło po jego zakończeniu na pogram menedżerski Global Graduate Programme, a 4 pozostało na stanowiskach specjalistycznych. W tym roku od lutego prowadzona jest rekrutacja na kolejną edycję #ażStaż. W trakcie trwania stażu każdy uczestnik ma swojego mentora oraz otrzymuje realne projekty i zadania biznesowe które wpływają na rozwój firmy. Po zakończeniu programu najlepsi dostają możliwość awansu na stanowisko specjalistyczne lub mogą wziąć udział w rocznym programie menedżerskim. BAT do tego programu poszukuje osób ambitnych, z pasją podchodzących do zadań oraz potrafiących szybko dostosowywać się do dynamicznego środowiska. W ramach 18-miesięcznego programu menedżerskiego uczestnicy realizują samodzielne projekty w ramach rotacji w różnych działach, zapoznają się z modelem sprzedaży stosowanym w firmie oraz biorą udział w dwutygodniowym szkoleniu w Wielkiej Brytanii razem z uczestnikami Global Graduate Programme z całego świata. Po zakończeniu programu na uczestników czeka stanowisko kierownika oraz kolejne możliwości rozwoju w firmie.

BAT oferuje także wiele innych świadczeń dla pracowników, np. program dla rodziców – Parents@BAT, rozwijane są nowe programy szkoleniowe dostosowane do pojawiających się potrzeb, stworzono pracownikom jeszcze większe możliwości do angażowania się w akcje charytatywne. Polski oddział firmy jest jednym z największych na świecie i jednocześnie najbardziej zaawansowanych technologicznie – z 3,8 tys. pracowników, których obecnie zatrudnia, prawie połowa zajmuje się rozwojem i sprzedażą nowoczesnych wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Firma rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż jeszcze 6 lat temu zatrudniała 1,1 tys. osób.

Rynkowy lider

Branża tytoniowa cały czas się zmienia, a jednym z liderów tych zmian jest właśnie BAT. Od 2012 r. koncern realizuje strategię przekształcania przemysłu tytoniowego pod hasłem Transforming Tobacco. Zakłada ona, że obok tradycyjnych papierosów poszerzany jest wybór, jaki firma daje konsumentom i w związku z tym BAT cały czas inwestuje w rozwój potencjalnie mniej szkodliwych produktów tytoniowych i niktotynowych. W 2015 r., gdy BAT przejął w Polsce grupę Chic, właściciela sieci eSmoking World i stał się liderem rynku papierosów elektronicznych w naszym kraju, a od 2 lat oferuje na polskim rynku glo, innowacyjne urządzenie do podgrzewania tytoniu. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że to właśnie nasz kraj jest dla firmy sercem strategii transformacji branży tytoniowej – BAT Polska jest liderem kategorii produktów nowej generacji i jako jedyna międzynarodowa firma posiada w ofercie zarówno papierosy elektroniczne i tytoń do podgrzewania. BAT jest również właścicielem własnego centrum badawczego zlokalizowanego w Poznaniu, które specjalizuje się w testach nowoczesnych zamienników papierosów.

Jednocześnie BAT podejmuje także szeroki wachlarz inicjatyw zarówno lokalnych, jak i globalnych. Ich celem jest rozwój zawodowy i osobisty pracowników, a także aktywne budowanie ich zaangażowania. Działania firmy w obszarze polityki zarządzania zasobami ludzkimi są od wielu lat doceniane przez profesjonalistów HR. Obok otrzymywanego rokrocznie od 2016 roku certyfikatu Top Employers zarówno na poziomie krajowym, europejskim, jak i globalnym, BAT w 2014 i 2016 roku zdobył także tytuł Solidnego Pracodawcy Roku.

