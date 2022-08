Nowy wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu

Polska wyszła obronną ręką z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Nowe, niespodziewane wyzwania wywołane wojną za wschodnią granicą są i będą testem dla współpracy sektora publicznego oraz prywatnego. Rośnie przy tym znaczenie branży tytoniowej jako jednego z filarów rozwoju polskiej gospodarki – nie tylko ze względu na wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego i CIT, lecz również z powodu rosnących nakładów na inwestycje i potrzebę zapewnienia stabilizacji w niespokojnych czasach.

Pandemia zasadniczo zmieniła relacje między klientem, środowiskami biznesowymi i administracją państwową. Obserwujemy dziś istotną potrzebę współpracy tych środowisk, a wszelkie inicjatywy związane z prowadzeniem dialogu wydają się potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Na przestrzeni niemal trzech ostatnich lat, mimo wprowadzania kolejnych, niezbędnych dla ratowania życia obostrzeń i zamykania wielu sektorów przemysłu, krajowi przedsiębiorcy byli w stanie przełamać wywołany strachem marazm oraz zachęcić konsumentów do napędzania gospodarki dzięki popytowi na sprzedawane przez nich towary i usługi.

Co ważne, programy pomocowe i rozwojowe realizowane w Polsce opierają się na sile krajowego przemysłu i na szeroko rozumianym patriotyzmie gospodarczym, a to istotny aspekt, który muszą zauważyć środowiska biznesowe, w tym międzynarodowe korporacje działające na terenie Polski, takie jak BAT.

Kiedy tylko Polacy nauczyli się żyć z zagrożeniem pandemicznym, polską i światową opinią publiczną wstrząsnęły rosyjska agresja oraz dramat wojny, w wyniku której każdego dnia od miesięcy giną i cierpią nie tylko walczący, lecz także ukraińscy cywile.

Jednym z gospodarczych skutków wojny w Polsce jest przede wszystkim wysoka inflacja wywołana cenami surowców energetycznych. Wyższe koszty życia dotykają w sposób szczególny najbiedniejszych obywateli. Rząd podjął się z jednej strony osłony osób o najniższych dochodach, a z drugiej – stłumienia wzrostu cen. Utrzymanie przy tym stabilnego rozwoju gospodarczego jest niezwykle trudnym zadaniem, a jego powodzenie tylko częściowo jest zależne od podejmowanych decyzji. Dlatego nadchodzące lata będą najtrudniejszym czasem od 1989 r.

Odpowiedzialność biznesu

W obliczu tej trudnej sytuacji odpowiedzialne zachowanie dużego kapitału prywatnego jest nie do przecenienia. Sektor tytoniowy przyniósł w 2021 r. do budżetu ponad 23 mld zł, czyli ponad 30 proc. wszystkich wpływów z podatku akcyzowego. BAT jest ważnym kontrybutorem wpływów do publicznej kasy, także jako płatnik CIT.

Jako firma od lat inwestujemy wiele środków w innowacje w naszych zakładach. Zarządzamy w Polsce trzema podmiotami: fabryką w Augustowie (jednym z największych zakładów BAT na świecie), Grupą Chic (biura i fabryki w Ostrzeszowie oraz centrum R&D w Poznaniu) i biurem w Warszawie. Środki na inwestycje poniesione przez BAT w ostatnich latach tylko w Augustowie wynoszą już ponad 3,4 mld zł, ale ogromnie dumni jesteśmy także z technologii rozwijanych w poznańskim eSmoking Institute. To jednostka wyspecjalizowana w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach. W naszym zakładzie pracują naukowcy i konstruktorzy prowadzący badania mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne. Z jego dorobku korzystają producenci wyrobów nikotynowych nowej generacji na całym świecie.

Dzięki inwestycjom BAT w Polsce możemy wspierać i stwarzać miejsca pracy dla wysoko wyspecjalizowanych polskich naukowców. Polska jest obecnie jednym z kluczowych rynków europejskich BAT, a plany inwestycyjne firmy są szeroko zakrojone.

Wolny wybór konsumenta

Strategia „A Better Tomorrow”, którą od dwóch lat sukcesywnie wdraża BAT, stawia na pierwszym miejscu ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie i otoczenie oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom konsumentów poprzez oferowanie im różnorodnych możliwości wyboru. Dlatego, obok tradycyjnych wyrobów tytoniowych, oferujemy nikotynowe alternatywy o radykalnie niższej szkodliwości, takie jak e-papierosy, podgrzewacze tytoniu oraz – w ostatnim czasie – doustne saszetki nikotynowe. Gama kategorii produktów oferowanych przez BAT jest obecnie najszersza na rynku.

Jednocześnie dążymy do tego, aby nasze produkty były w jak najmniejszym stopniu szkodliwe dla zdrowia, a oferowane nikotynowe alternatywy pod markami GLO, Vuse i VELO są nawet o 95–99 proc. mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów i mogą być pomocne w procesie rzucania palenia. Warto zaznaczyć, że e-papierosy są wskazywane przez coraz większą liczbę krajów jako narzędzie pomocne w realizacji założeń polityki redukcji szkód zdrowotnych wywołanych paleniem (z ang. Tobacco Harm Reduction), a prym wiedzie tu Wielka Brytania.

Potrzeba dalszej współpracy

W obliczu trudnej sytuacji gospodarczej i realnego zagrożenia ze strony Rosji, w naszej części Europy bardziej niż kiedykolwiek ważna jest współpraca sektora prywatnego z publicznym. Jesteśmy obecni w Polsce od 30 lat i zamierzamy tu pozostać, inwestując i wzmacniając swoją pozycję.

BAT stoi jednak na stanowisku, że możliwa i potrzebna jest korekta obecnie obowiązującej ustawy akcyzowej. Uchwalone w zeszłym roku prawo wprowadziło podwyższenie minimalnej stawki akcyzy papierosów do 105 proc. całkowitej jej kwoty, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży.

Rozwiązanie to, mające na celu ograniczenie palenia i podwyższenie ceny najtańszych papierosów, nie przyniosło spodziewanych efektów – najtańsze papierosy nie podrożały, a zmiana zachwiała sytuacją konkurencyjną na rynku. Co więcej, z tego tytułu nie wzrosły wpływy podatkowe do budżetu państwa, tak potrzebne w obecnej sytuacji gospodarczej. Z aprobatą przyjęliśmy jednak uchwalenie mapy drogowej dotyczącej podatku akcyzowego, która poprawiła stabilność planowania inwestycji w Polsce.

Pomimo wojny i trudnych czasów, w których żyjemy, głęboko wierzymy, że lepsze jutro jest możliwe. Razem możemy przezwyciężyć wyzwania, a Polska może wyjść z kryzysu wzmocniona. BAT jest i pozostanie lojalnym inwestorem oraz odpowiedzialnym partnerem dbającym o swoich pracowników i klientów.

Roman Jamiołkowski

dyrektor ds. korporacyjnych, BAT