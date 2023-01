Ta firma od 7 lat staje na podium najlepszych pracodawców

JTI Polska (część grupy Japan Tobacco International) kolejny rok z rzędu zajęła 2. miejsce w prestiżowej certyfikacji Top Employers Institute, obejmującej najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie

W tym roku w krajowej certyfikacji wzięła udział rekordowa liczba 75 firm. Mimo rosnącej konkurencji, JTI Polska jako jedyna firma w kraju utrzymuje pozycję w pierwszej trójce najlepszych miejsc pracy od 2017 r.

W badaniu ocenia się 20 kategorii, takich jak strategia biznesowa, strategia zarządzania ludźmi, szkolenia i rozwój, well-being, pozyskiwanie talentów czy proces wdrażania nowych pracowników. JTI Polska osiągnęła średni wynik we wszystkich kategoriach na poziomie 98,06 proc, przy czym aż w 13 z nich uzyskała 100 proc.

Badanie potwierdza, że kandydaci już od momentu rekrutacji mogą liczyć na najwyższe standardy organizacji: trafiają do silnej i stabilnej firmy o wysokiej kulturze etycznej. Co równie ważne, zatrudnione osoby otrzymują regularne wsparcie w rozwoju zawodowym, czy to przez szkolenia, czy możliwość pracy w zagranicznych oddziałach firmy. Tylko w latach 2020-2022 wydaliśmy na rozwój pracowników blisko 20 mln złotych. Staramy się również zapewnić konkurencyjne warunki zatrudnienia - mówi Magdalena Kłosińska, Dyrektor działu People&Culture w JTI Polska.