Japan Tobacco International – ważny inwestor w Polsce i nagradzany pracodawca

Stabilność otoczenia regulacyjnego, przewidywalność podatkowa, wreszcie dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników – to niektóre z elementów decydujących o wyborze danego kraju na miejsce zaangażowania biznesowego. Od 2008 r. grupa Japan Tobacco International zainwestowała w bazę produkcyjną w Polsce ponad 1 mld dolarów, a nasz kraj stał się strategicznym punktem na światowej mapie JTI

W Starym Gostkowie pod Łodzią znajduje się największe na świecie centrum produkcyjne JTI, zatrudniające ponad 2 tys. osób. To tutaj mieszczą się cztery nowoczesne zakłady, w tym jedyna poza Japonią fabryka produkująca komponenty używane do produkcji wyrobów tytoniowych. JTI sprowadza też z Japonii nowoczesne technologie. Jako jedyna międzynarodowa firma tytoniowa w kraju produkuje tutaj wyroby nowatorskie, w których tytoń jest podgrzewany, a nie spalany. Aż 80 proc. produkcji ze Starego Gostkowa jest wysyłane do 70 krajów na całym świecie. Na tych inwestycjach korzystają lokalni przedsiębiorcy, czy to przy budowie, czy też jako dostawcy.

Globalne Centrum Usług Biznesowych i wyznaczanie standardów nowoczesnego biura Pod koniec 2019 r. Japan Tobacco International ogłosiło kolejny strategiczny projekt w Polsce: otwarcie Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie. Centrum, w którym obecnie pracuje ponad 900 osób, wspiera działalność JTI na całym świecie i jest największym z trzech takich ośrodków firmy. Wielokrotnie nagradzane biuro Centrum mieści się w Fabryce Norblina i wyznacza najwyższe standardy zrównoważonego projektowania.

JTI wzięło udział w niezwykłej transformacji Fabryki Norblina. ­Historyczna siedziba fabryki wyrobów srebra przemieniła się w imponującą przestrzeń biurową, w której JTI zajmuje trzy piętra o łącznej powierzchni 8,5 tys. mkw. W samym biurze widać wyraźnie nawiązania do dziedzictwa miejsca, ale też do japońskich korzeni firmy. W sezonie letnim pracownicy mogą spędzać czas pod drzewami wiśniowymi w ogrodzie japońskim na tarasie, a na co dzień relaksować się przy wewnętrznych tężniach solankowych. Walory biura zostały uznane w polskich i międzynarodowych rankingach. Centrum dostało najwyższą ocenę w Polsce i drugą na świecie w prestiżowej certyfikacji BREEAM (Building Research ­Establishment’s Environmental Assessment Method), w której brane są pod uwagę wszystkie aspekty projektu biura i ich wpływ na pracowników i środowisko. Centrum otrzymało też nagrodę Green Building Award 2022 Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w kategorii „Najlepsze zrównoważone wnętrze” oraz diament Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) dla najbardziej innowacyjnych projektów sektora usług.

W Centrum pracują m.in specjaliści ds. finansów, kwestii HR, marketingu, logistyki czy spraw prawno-regulacyjnych.

Pracodawca o najwyższych standardach

W 2023 r. JTI Polska (część grupy Japan Tobacco International) kolejny rok z rzędu zajęła drugie miejsce w prestiżowej certyfikacji Top Employers Institute, obejmującej najlepszych pracodawców w Polsce i na świecie. W tym roku w krajowej certyfikacji wzięła udział rekordowa liczba 76 firm. Mimo rosnącej konkurencji JTI Polska jako jedyna firma w kraju utrzymuje pozycję w pierwszej trójce najlepszych miejsc pracy od 2017 r. i jednocześnie jest jedną z dwóch firm, która nieprzerwanie od 14 lat uzyskuje tytuł Top Employer Polska.

Nie jest to jedyne wyróżnienie JTI Polska. W tegorocznym konkursie portalu Markapracodawcy.pl firma została nagrodzona za nowoczesne standardy w obszarze budowania relacji z pracownikami, za promowanie inkluzywności, respektowanie work-life balance, a także za odpowiedzialne podejście do dobrostanu fizycznego i psychicznego pracowników.

JTI zatrudnia obecnie w Polsce ponad 3,4 tys. osób: w fabrykach pod Łodzią, w Globalnym Centrum Usług Biznesowych i w strukturach handlowych w całej Polsce.

Zrównoważony rozwój

W strategii biznesowej JTI kluczowym elementem jest zrównoważony biznes, oparty na szerokiej ofercie oraz szanowaniu wyborów konsumentów.

Zrównoważony rozwój to jednak przede wszystkim działania i inwestycje społeczne, co jest częścią strategii biznesowej całej grupy JTI. Obejmuje ona różne obszary: dbałość o środowisko, o bezpieczeństwo pracowników oraz wspomaganie rozwoju lokalnych społeczności. Jesteśmy partnerem projektów społecznych w powiecie poddębickim, w którym znajdują się fabryki JTI. To tutaj wspieramy organizację inicjatyw nakierowanych na aktywizację osób starszych. Rokrocznie udział w nich bierze kilkaset osób. Wspieramy także bezpieczeństwo regionu poprzez wsparcie ochotniczych straży pożarnych.

Niebezpieczne propozycje unijne

Trzeba też pamiętać o szerszym kontekście branży tytoniowej, która wciąż jest ważną gałęzią polskiej gospodarki. Polska jest największym producentem wyrobów tytoniowych w UE. 80 proc. krajowej produkcji trafia na eksport. W 2022 r. do budżetu państwa wpłynęło 26 mld zł z akcyzy na wyroby tytoniowe, co stanowiło ok. 5 proc. całkowitych wpływów budżetowych. Polska odniosła ogromny sukces w zwalczaniu tytoniowej szarej strefy, która jeszcze w roku 2015 wynosiła ponad 18 proc., a dziś jest na rekordowo niskim poziomie 5 proc. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu służb państwowych, licznym działaniom regulacyjnym uszczelniającym rynek i racjonalnej polityce akcyzowej. Utrzymanie tego trendu będzie wymagało dalszej bliskiej współpracy państwa ze stroną biznesową. Na horyzoncie pojawiają się jednak zagrożenia w postaci unijnych inicjatyw, zmierzających m.in. do drastycznych podwyżek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Propozycje forsowane są często przez zachodnie kraje unijne, które nie radzą sobie z gigantycznymi rozmiarami szarej strefy (nawet 50 proc. we Francji). Ważne zatem, aby Polska, ze względu na długą zewnętrzną granicę UE i wciąż duże ryzyko przemytu i nielegalnej produkcji, miała silny głos w sprawie rewizji stawek akcyzowych. Nie możemy dopuścić, aby wieloletni wysiłek polskich funkcjonariuszy Policji, CBŚP, KAS i Straży Granicznej poszedł na marne.

Forum wGospodarce.pl

… to przedsięwzięcie Grupy Medialnej Fratria - coroczna platforma wymiany doświadczeń, prognoz i wyzwań między liderami administracji rządowej i biznesu. Celem Forum jest wspólne wypracowanie możliwych kierunków rozwoju konkurencyjności polskich firm na rynku światowym i zwiększenia poziomu reinwestycji globalnych marek w Polsce. W tym roku szczególnie ważne stały się debaty dotyczące kryzysu energetycznego i surowcowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w obliczu trwającej wojny w Ukrainie.