Imigranci z Afryki okupują kościół w Grenoble

Około 40 migrantów z Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei od tygodnia zajmuje kościół Saint-Paul Sans Frontieres w Grenoble na wschodzie Francji, domagając się pracy i pozwolenia na pobyt. Władze kościelne żądają opuszczenia świątyni, a lokalne organizacje wspierają imigrantów.

W czwartek zorganizowały one w budynku kościoła, który jest na sprzedaż, konferencję prasową.

Doszliśmy do granic tego, co mogliśmy zrobić (…), nie chcieliśmy zostawić tych młodych ludzi na ulicy, na zimnie - powiedział lokalny działacz społeczny Raphael Beth z organizacji Droit au Logement (Prawo do Zakwaterowania) w departamencie Isere w regionie Owernia-Rodan-Alpy, którego stolicą jest Grenoble.