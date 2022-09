Prezydent Duda z wizytą na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Prezydent Andrzej Duda przybył we środę rano do Wybrzeża Kości Słoniowej. To drugi przystanek polskiego przywódcy w podróży po zachodniej Afryce, gdzie rozmawia nt. dostaw surowców energetycznych do Polski, rosyjskiego szantażu żywnościowego i rosyjskiej propagandy

Podczas wizyty w Afryce Zachodniej Andrzej Duda odwiedza trzy państwa: Nigerię, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Senegal. Dwie pierwsze wizyty mają charakter roboczy, ostatnia – oficjalny, dlatego polskiemu prezydentowi towarzyszyć będzie wtedy pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

We wtorek prezydent odwiedził Nigerię, gdzie w stolicy tego państwa – Abuży, rozmawiał z prezydentem Muhammadu Buharim. Z Nigerii Duda udał się do Abidżanu w Wybrzeżu Kości Słoniowej, by spotkać się z prezydentem Alassane Ouattarą. Stamtąd, w czwartek, prezydent uda się do stolicy Senegalu – Dakaru, na rozmowy z prezydentem Macky Sallem.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch zapowiadał, że prezydent zamierza się bardzo dokładnie wsłuchać w głos Afryki, zanim wystąpi na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak poinformował, głównymi tematami rozmów są: dostawy surowców energetycznych do Polski, przeciwdziałanie rosyjskiemu szantażowi żywnościowemu, a także rosyjskiej propagandzie z nim związanej.

PAP/mt