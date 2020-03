Zamknięty internat w Policach. Podejrzenie koronawirusa

W zespole szkół w Policach (Zachodniopomorskie) zawieszono zajęcia, a należące do niego dwa budynki internatu objęto kwarantanną. Powodem jest podejrzenie koronawirusa u dwóch uczennic, które wróciły z Włoch.

Jak mówił we wtorek na konferencji prasowej starosta policki Andrzej Bednarek, w poniedziałek po południu dyrektor internatu zgłosiła, że dwie uczennice mają objawy infekcji: kaszel, gorączkę, problemy z oddychaniem. Po wstępnej analizie wykluczono możliwość zachorowania na grypę i anginę.

Stąd - jak tłumaczył - decyzja o zamknięciu dwóch budynków internatu zespołu szkół w Policach i objęciu ich kwarantanną.

W obu budynkach przebywa łącznie ponad 200 wychowanków i wychowawców. Zawieszono też zajęcia w szkole do czasu wykluczenia wystąpienia koronawirusa. W mieście zwołano sztab kryzysowy.

Rozumiem, że oczekiwanie na wynik będzie trwało krócej niż cztery dni - dodał.

Starosta podkreślił, że ta sytuacja „zaskoczyła wszystkich”.

Bednarek dodał, że służby liczą na to, że podejrzenia zakażeniem koronawirusem się nie potwierdzą.

Czekamy na wyniki w kierunku badań na koronowirusa i do tego momentu nałożona zostaje kwarantanna - powiedziała Karina Tatarata z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

Jak dodała, dzieci są pod ścisłym nadzorem epidemiologicznym, a dalsze postępowanie rozpocznie się po otrzymaniu wyników.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Agata Jarymowicz powiedziała, że „dzieci, które są objęte kwarantanną są należycie zaopiekowane, przebywają z nimi wychowawcy”. „Młodzież ma także zapewnione całodzienne wyżywienie, bo w budynku, w którym się znajdują jest kuchnia” - dodała.

Jarymowicz poinformowała, że rodzice otrzymali informacje w nocy, że internat jest objęty kwarantanną, a szkoła zostanie zamknięta.

Otrzymaliśmy informacje od uczennic, że przebywały one w czasie ferii we Włoszech; jedna w rejonie w północno-zachodnich Włoch, druga w Szwajcarii, jednak jeździła na zakupy do Włoch, m.in. do Mediolanu - powiedziała Jarymowicz.