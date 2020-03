Zagórski: wyjątkowe Forum Zarządzania Internetem w Polsce

2 listopada w Katowicach rozpocznie się 15. światowe Forum Zarządzanie Internetem (IGF) i można mieć wpływ na jego przebieg

Staraliśmy się o to kilka lat. Udało się! ONZ docenił nasze działania na arenie międzynarodowej – 15. światowe Forum Zarządzanie Internetem (IGF) odbędzie się w Polsce! To tutaj zapadną najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu. Wykorzystajcie tę szansę! - apeluje do czytelników Ministerstwo Cyfryzacji w nadesłanym komunikacie.

W IGF uczestniczyć będzie kilka tysięcy gości, w tym ministrowie i szefowie organizacji międzynarodowych z całego świata. Przedstawiciele biznesu – w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów. Działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowo-technicznego. Teoretycy i praktycy. Od 2 do 6 listopada całe międzynarodowe środowisko internetowe spotka się w jednym miejscu, w Katowicach.

To niepowtarzalna szansa wpływu na program tegorocznego IGF. Można zgłosić propozycje warsztatów, wydarzeń w ramach tzw. dnia 0 (tj. 2 listopada) - podaje ministerstwo. - Można także zgłaszać swoją chęć udziału jako wystawcy w ramach Wioski IGF. Na zgłoszenia - razem z ONZ - czekamy do 15 kwietnia.

IGF 2020 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Przedstawiciele polskiej branży internetowej mogą zaangażować się w jego organizację i przebieg.

IGF (Internet Governance Forum) to międzynarodowa inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju internetu oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem. Merytoryczny zakres tegorocznego Forum Zarządzania Internetem będzie się koncentrował wokół kwestii zaufania, wykorzystania danych, gospodarki platformowej oraz wpływu technologii na kwestie klimatyczne. IGF 2020 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej konferencji to Internet United (ang. zjednoczony internet).

To niepowtarzalna okazja – zachęca minister cyfryzacji Marek Zagórski - IGF w Polsce będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Po pierwsze organizujemy jubileuszową, 15. edycję tej konferencji i robimy to w roku, w którym ONZ świętuje 75-lecie. Po drugie i najważniejsze - w listopadzie w Katowicach będziemy wspólnie podejmować najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości internetu - jego rozwoju i dalszego działania - mówi minister cyfryzacji. – Wielu wydaje się, że to temat, który ich nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Omawiane w Katowicach tematy dotyczyć będą wszystkich użytkowników sieci – dodaje szef MC.

Propozycje mogą zgłaszać nie tylko organizacje administracji publicznej, ale i organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie, organizacje techniczne, firmy działające w branży IT.

Tematyka tegorocznego IGF będzie się koncentrować na czterech głównych zagadnieniach:

• Dane

Chodzi o określenie najlepszych podejść do zapewnienia ego sposobu rozwoju ram zarządzania danymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Ścieżka umożliwi wymianę poglądów na temat wspierania korzystania z praw człowieka oraz wzmocnienia tożsamości cyfrowej obywateli.

• Środowisko

Internet i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają ogromny wpływ na wyzwania dotyczące ochrony środowiska. Mogą pomóc w monitorowaniu i śledzeniu stanu środowiska, ułatwiając zrozumienie, zapobieganie i bardziej ukierunkowane interwencje na całym świecie.

• Inkluzywność

Wnioski z tej ścieżki pomogą w zapewnieniu osobom z ograniczonym - z różnych powodów - dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnieniu ich potrzeb i zapewnieniu równych szans na połączenie z internetem.

Włączenie polega na zapewnieniu osobom z ograniczonym - z różnych powodów - dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnienia ich potrzeb i zapewnienia równych szans na połączenie z internetem.

• Zaufanie

Zaufanie do świata online jest warunkiem koniecznym dla rozwoju internetu jako narzędzia upodmiotowienia obywatela, wolności słowa i rozwoju gospodarczego. W tym kontekście zaufanie odnosi się do bezpieczeństwa, stabilności i odporności infrastruktury, systemów i urządzeń, a także do potrzeby bezpieczeństwa użytkowników.

Ważne, aby pomysły i propozycje wpisywały się w te kierunki.

Swoje propozycje możecie zgłaszać do 15 kwietnia za pośrednictwem formularzy online pod następującymi linkami:

• Warsztaty: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-call-for-workshop-proposals

• Wioska IGF: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-village

• Wydarzenia w ramach dnia 0: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-call-for-pre-events-day-0-events

O tym, które z propozycji zostaną uwzględnione zadecyduje grupa niezależnych ekspertów powołana przy ONZ (w skrócie MAG) na spotkaniu w II połowie czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie ONZ.

Więcej informacji o IGF 2020 na www.gov.pl/igf2020

mw