Pierwsza w Polsce flota tęczowych taksówek

FREENOW po raz kolejny włącza się w obchody Miesiąca Dumy w Polsce. W tym roku ponownie łączy siły ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza, wspierając jego działalność i postulaty

Jak twierdzi firma, Zaangażowanie FREENOW w Miesiąc Dumy jest wyrazem wyznawanych wartości marki, takich jak inkluzywność, równość i wspieranie mniejszości. W tym roku, wraz z Miłość Nie Wyklucza przeprowadzi webinary edukacyjne na temat przeciwdziałaniu homofobii, dostępne dla wszystkich kierowców współpracujących z FREENOW w Polsce.

Platforma przeprowadziła także ankietę wśród pasażerów i kierowców, w której sprawdziła, jakie jest ich nastawienie do tego typu działań. Wyniki nie determinowały poczynań i wartości marki, ale były ważne dla zrozumienia aktualnych postaw i opinii.

Celem badania wśród pasażerów i kierowców FREENOW było dowiedzenie się, czy i z jakich powodów wspieranie przez marki społeczności LGBT+ podczas Miesiąca Dumy budzi kontrowersje wśród polskich konsumentów. Z ankiety przeprowadzonej wśród 2300 pasażerów z polskich miast wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że marki w Polsce powinny włączać się w aktywności wspierające społeczność LGBT+ i zwiększające świadomość społeczeństwa na jej temat (36% odpowiedziało “nie”, a 8% deklaruje brak zdania). Ponad połowa badanych twierdzi, że pozytywnie reaguje na takie działania, jednak co trzecia osoba twierdzi, że budzi to ich negatywną reakcję.

Badani zapytani o to, czy wsiedliby do taksówki oklejonej w barwy flagi LGBT+ w 67% odpowiedzieli twierdząco, z czego 60% osób wskazało, że “to taksówka jak każda inna” lub “wspieram społeczność LGBT+”.

27% polskich pasażerów twierdzi jednak, że nie wsiadłoby do takiej taksówki, z czego blisko 7 na 10 motywuje to niezgodnością z ich przekonaniami, a 6% obawą przed negatywną reakcją osób z zewnątrz.

Z badania wśród 600 kierowców taksówek korzystających z platformy FREENOW do pozyskiwania zleceń wynika, że 9 na 10 kierowców deklaruje, że w ich pojeździe każda osoba, bez względu na wygląd, tożsamość seksualną i przekonania - może czuć się bezpiecznie i być akceptowana. Dodatkowo kierowcy wyrażają przekonanie, że taksówka jest miejscem, w którym różnice wyglądu, tożsamości seksualnej lub przekonań nie powinny mieć znaczenia. 86% badanych kierowców odpowiedziało, że ich nastawienie do pasażerów ze społeczności LGBT+ jest takie samo, jak do wszystkich innych pasażerów.

42% kierowców taksówek nie zgodziło się jednak na oklejenie swojej taksówki w barwy flagi społeczności LGBT+ w ramach kampanii edukacyjnej. Aż jedna trzecia z nich twierdzi, że ich odmowa jest związana z obawą o własne bezpieczeństwo.

Blisko 20% badanych kierowców zgłosiło się do FREENOW z chęcią umieszczenia tęczowego oklejenia i odnośników do materiałów edukacyjnych na temat tolerancji i przeciwdziałania homofobii, motywując to własnymi przekonaniami. ¼ kierowców rozważa taką decyzję.

FREENOW umieści specjalne tęczowe oklejenie na kilkudziesięciu taksówkach tych kierowców w różnych miastach w Polsce - m.in. w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku, Zielonej Górze czy Kielcach. Oklejenie oprócz barw flagi LGBT+ zawierać będzie odnośnik do strony z materiałami edukacyjnymi współtworzonymi ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza.

Dane z badania FREENOW potwierdzają, że takie działania wciąż są w Polsce bardzo potrzebne. Aż 48%, czyli blisko połowa pasażerów, było w Polsce świadkiem sytuacji, w której osoba LGBT+ była dyskryminowana w przestrzeni publicznej.

Chociaż bezpieczeństwo to najbardziej podstawowa potrzeba każdego człowieka, wiele osób LGBT+ nie czuje się bezpiecznie w przestrzeniach publicznych. Dziś w Polsce powodem do wyzwisk lub przemocy fizycznej na tle homo- i transfobii mogą być fryzura, ubranie czy makijaż, tęczowa przypinka na plecaku, nie mówiąc nawet o chodzeniu za rękę z ukochaną osobą. Dlatego oznaczenie kawiarni, lokalu usługowego, przychodni albo właśnie taksówki tęczowym emblematem jest sygnałem - tu nie musisz się bać, bo nikt cię źle nie potraktuje z powodu tego, kim jesteś. - mówi Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza Wartości, jakie wyznaje nasza marka, takie jak inkluzywność i tolerancja są niezmienne - kierujemy się nimi od początku naszej działalności. W tym roku nasze wsparcie Miesiąca Dumy jest motywowane przekonaniem, że zmiany należy zaczynać od siebie. Wyniki ankiet, które przeprowadziliśmy wśród naszych użytkowników, nie miały nigdy na celu zmiany naszego podejścia, a dowiedzenie się jakie działania odpowiedzialne społecznie powinniśmy podejmować, aby były skuteczne. Wierzymy, że z roku na rok odsetek osób wspierających społeczność LGBT+ w Polsce będzie się zwiększał, tak samo jak liczba marek, które będą podejmowały działania przeciwdziałające homofobii w Polsce- mówi Izabela Skonieczna, Head of Marketing FREENOW w Polsce.

Mat.Pras./KG