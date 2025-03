22-23 marca odbędzie się ogólnopolski Kongres TAKdlaCPK

Stowarzyszenie Tak Dla CPK serdecznie zaprasza na ogólnopolski Kongres TAKdlaCPK, który odbędzie się w dniach 22-23 marca 2025 roku w Kaliszu. Wydarzenie to stanie się kluczowym forum dyskusji na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), gromadząc ekspertów, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, samorządowców oraz pasjonatów infrastruktury i miłośników transportu.

Kongres TAKdlaCPK to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie, którego przedstawiciele stworzyli obywatelski projekt Ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, zwanego potocznie „projektem Ustawy TakDlaCPK”. Zebrano pod nim ok. 200 000 podpisów.

Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring działań prowadzonych przez rząd w ramach projektu CPK i promuje ideę realizacji jego ambitnego kształtu. Kolejnym elementem działań organizacji będzie właśnie ogólnopolski Kongres.

– Kongres TAKdlaCPK w Kaliszu to nie tylko okazja do podsumowania dotychczasowych działań, ale przede wszystkim miejsce na konstruktywną debatę nad przyszłością CPK. Wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na kształt tej strategicznej inwestycji – mówi Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak Dla CPK.

Dlaczego Kongres odbywa się właśnie w Kaliszu?

– Wybór Kalisza na miejsca spotkania nie jest przypadkowy. To miasto symbolizuje obywatelskie zaangażowanie w rozwój infrastrukturalny kraju. Mieszkańcy Kalisza aktywnie wspierali inicjatywę #TakDlaCPK, jednocześnie wyrażając sprzeciw wobec pomysłów omijania miasta przez Kolej Dużych Prędkości. Ich determinacja uczyniła Kalisz idealnym miejscem do dyskusji o przyszłości CPK – mówi Maciej Antczak, koordynator Kongresu.

W programie Kongresu przewidziane są panele dyskusyjne dotyczące aktualnego stanu projektu CPK, jego wpływu na rozwój regionalny oraz perspektyw na przyszłość. Szczegóły można znaleźć na stronie Kongresu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Kongresie lub śledzenia jego obrad i wspólnej debaty nad przyszłością infrastruktury transportowej w Polsce.