Szokujące ceny używanych aut! Tyle zapłacisz za samochód w Polsce

Na polskim rynku wtórnym sprzedano 120 243 samochody w maju br., a ich średnia cena wyniosła 44 769 zł, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

Podaż a cena samochodów używanych

„Wraz z malejącą liczbą transakcji w maju wzrosła średnia cena samochodów używanych, co wynika z mniejszej podaży w ogóle oraz większego napływu młodych samochodów do obrotu. Daje to nadzieję na pozytywne zmiany na rynku w kontekście odmłodzenia floty samochodów na polskich drogach. Już teraz mediana wieku używanych aut oferowanych na rynku wtórnym spadła do 11 lat oraz zmniejszył się ich przebieg” - powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Ten samochód

Średni przebieg sprzedanego auta w maju br. wynosił 165 482 km, średni wiek 11 lat (rok produkcji 2014), a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 41 dni, wymieniono.

W minionym miesiącu najczęściej sprzedawały się samochody benzynowe (47,3%), przed autami z silnikiem diesla - 41,6% i napędzanymi LPG (6,1%). Udział samochodów elektrycznych w sprzedaży na rynku wtórnym wyniósł 1,02%.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

kresy, jb

Pobił rekord świata. Sceny jak z filmu science-fiction

Zmowa! Zawiązali kartel, by wymusić wyższe ceny cementu?

Bitwa powietrzna nad Ukrainą. Rosjanie wpadli w zasadzkę

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!