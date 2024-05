Dziś rano wylądował w Polsce nowy Boeing dla LOT

Z fabryki Boeinga w Seattle w Stanach Zjednoczonych do Polski przyleciał w czwartek rano 12., nowy Boeing 737 MAX 8; samolot dołączy do floty PLL LOT- poinformował przewoźnik.

LOT ma obecnie 11 Boeingów 737 MAX 8. W lutym br. prezes PLL LOT Michał Fijoł poinformował, że spółka zamówiła kolejne 11 maszyn, które LOT ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 r. W drugiej połowie kwietnia br. Fijoł przekazał dziennikarzom, że pierwszy z tych samolotów ma trafić do przewoźnika na przełomie kwietnia i maja; kolejne dwa w okresie wakacyjnym.

12 maszyna tego typu we flocie LOT

„Nowy członek rodziny PLL LOT już do nas leci. Przybliżony czas przylotu B737 Max 8 to 6.30 rano, 16 maja” - poinformował w środę LOT na platformie X.

Jak przekazał PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski, to 12. B737 MAX 8, który ma latać w barwach LOT.

Boeing 737 MAX 8 to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncern The Boeing Company. Maszyna może zabrać na pokład 186 pasażerów.

W barwach LOT lata 12. Beoingów B737 MAX 8 / autor: materiały prasowe LOT

780 tys. pasażerów LOT w kwietniu

LOT poinformował także w środę, że w kwietniu br. przewiózł na swoich pokładach ponad 780 tys. pasażerów.

Na początku maja prezes LOT-u poinformował, że spółka pozyska trzy nowe samoloty typu Embraer 195-E2 od amerykańskiego leasingodawcy Azorra. Pierwszy z nich trafi do floty przewoźnika w lipcu br. Obecnie LOT posiada flotę 43 E-Jetów, co czyni go jednym z największych operatorów embraerów w Europie.

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik ma też połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

PAP, sek

