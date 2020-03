Koronawirus wykryty w kolejnym województwie

W województwie warmińsko-mazurskim jest jedna osoba zakażona koronawirusem, 6 osób jest hospitalizowanych, a 10 objętych kwarantanną szpitalną - podał w sobotę rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. 177 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

W urzędzie wojewódzkim w Olsztynie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego w którym biorą udział przedstawiciele szpitali, służb epidemiologicznych, policji, straży pożarnej oraz samorządowcy. Briefing po posiedzeniu sztabu jest planowany na g. 13.00.

edług raportu służb wojewody na Warmii i Mazurach jest jedna osoba z koronawirusem. To 43 letnia pacjentka, która przyjechała autokarem z Niemiec do Polski; była w tym autokarze, którym podróżował tak zwany pacjent zero.