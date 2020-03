Orlen mecenasem konkursu chopinowskiego

PKN ORLEN został mecenasem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – największego na świecie wydarzenia kulturalnego 2020 roku. W konkursie o blisko stuletniej tradycji wezmą udział pianiści z całego świata, dla których będzie on szansą na międzynarodową karierę. Wielki finał odbędzie się jesienią w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Obecny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślał znaczenie Chopina dla polskiej kultury.

Chopin to sprawa polska, ikona polskiej kultury. A kultura jest najważniejsza. Cieszę się, że dziś możemy tę konferencję zainaugurować. To ostatni etap przygotowań do Konkursu Chopinowskiego. To dla nas bardzo ważne, dla polskiej wspólnoty, ale i dla całego świata - powiedział Piotr Gliński, wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Oblicza się że marka Chopin jest warta 3 mld zł. Ale my wszyscy wiemy, że jest bezcenna. Największym sponsorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wyłożyło na ten cel 12 mln zł. Mówię dziś o pieniądzach, bo one są ważne. Bez tego nie można promować kultury - dodał.

Minister poinformował, że budżet konkursu wynosi ok. 20 mln zł. Konkurs poprzedzą koncerty i konferencje prasowe, które odbędą się w sześciu krajach, na trzech kontynentach. W Moskwie, Seulu, Miami, Brukseli, Wiedniu, Szanghaju i Brazylii będzie można usłyszeć muzykę klasyczną w wykonaniu laureatów i uczestników poprzednich edycji, znanych już z występów na światowych scenach, a także dowiedzieć się więcej o historii i idei konkursu.

Chopin jest jedną z najcenniejszych polskich marek rozpoznawalnych na całym świecie, a twórczość naszego kompozytora niezależnie od kręgu kulturowego kojarzona jest z wysokim prestiżem i elitarnością. Dlatego PKN ORLEN jako narodowy czempion, świadomy wagi obecności kultury w życiu społeczeństwa czuje się zobowiązany do wspierania Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, który z każdą kolejną edycją przyciąga jeszcze większą rzesze doskonałych pianistów i melomanów muzyki klasycznej. To wyjątkowe wydarzenie będzie transmitowane na całym świecie. Jako sponsor chcemy wykorzystać jego potencjał promocyjny i komunikacyjny. Ten konkurs doskonale wpisuje się w nasze działania związane ze wzmacnianiem marki ORLEN na międzynarodowych rynkach. Nasze produkty trafiają do ponad 100 krajów na sześciu kontynentach, a blisko 60%, czyli około 60 mld zł rocznie jest generowane za granicą. Marka Chopin to szansa na dotarcie do interesujących nas biznesowo regionów – Azji i Ameryki, w których twórczość Fryderyka Chopina jest niezwykle popularna. Nasze zaangażowanie w to wydarzenie ma też wymiar społeczny. Wspieramy inicjatywy służące budowie tożsamości narodowej. Tylko w ostatnim roku nasze wsparcie dla polskiej kultury wzrosło, w porównaniu do 2015 roku, aż pięciokrotnie – z 1,7 mln zł do 8,3 mln zł – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.