NCBR ogłasza pierwszy konkurs w nowej perspektywie UE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżka SMART

To następca znanej przedsiębiorcom Szybkiej Ścieżki, największego dotąd programu wsparcia innowacyjności polskich firm, jednak w nowej, odświeżonej formule i z szerszym obszarem możliwości dofinansowania. Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, którego budżet to aż 667 milionów złotych, ruszy już 21 lutego oraz kierowany będzie do dużych przedsiębiorstw.

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to ogromna szansa na rozwój rodzimych przedsiębiorstw, a dzięki temu krajowej gospodarki. Zakończyły się przygotowania do jego wdrożenia, teraz czas na realizację i pierwszy z zaplanowanych konkursów. Dzięki przemyślanym działaniom wspieramy potencjał polskiego biznesu w opracowywaniu przełomowych technologii a następnie ich pomyślnej komercjalizacji. Polska myśl technologiczna już podbija świat, przynosząc pożądane rozwiązania w różnych obszarach naszego życia. Chcemy aby dołączyły do nich kolejne innowacyjne projekty – powiedział Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pierwszym realizowanym przez NCBR konkursem jest Ścieżka SMART, którego celem jest rozwijanie oraz wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, a także wdrożenie innowacji. Realizacja projektów da również przedsiębiorstwom możliwość dostosowania działalności do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

W pierwszym z pięciu zaplanowanych na ten rok konkursów Ścieżki SMART na realizację projektów przeznaczamy budżet 667 milionów złotych. Dzięki Funduszom Europejskim pomagamy zdobyć naszym rodzimym firmom przewagę konkurencyjną na rynku krajowym, jak również nierzadko za granicą. Pomyślna realizacja projektu ułatwia rozwój firm w oparciu o wypracowane rozwiązanie, daje również możliwość dywersyfikacji produkcji, uniezależniającej przedsiębiorstwo od zmian w otoczeniu biznesowym – wskazał dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 21 lutego i potrwa do 12 kwietnia br. W konkursie NCBR dofinansowanie mogą otrzymać duże przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w konkursie to 1 mln zł (dotyczy obligatoryjnego modułu B+R), a maksymalne dofinansowanie uzależnione jest od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów. Jeśli kwota dofinansowania złożonych w naborze wniosków przekroczy 200% zaplanowanej alokacji, nabór może zostać skrócony. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie potrwa 90 dni.

Nowatorska formuła

Nowością odróżniającą Ścieżkę SMART od jej poprzedniczki jest modułowość wniosków o dofinansowanie. Wniosek obowiązkowo musi obejmować moduł B+R, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Ma to na celu doprowadzenie do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług).

Dodatkowo, wnioski mogą obejmować takie moduły, jak:

Moduł wdrożenie innowacji (czyli dofinansowanie na wdrożenie wypracowanej innowacji w formie produktów lub procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług);

Moduł infrastruktura B+R (dofinansowanie na infrastrukturę niezbędną do tworzenia innowacji);

Moduł cyfryzacja (dofinansowanie na inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów, jak i produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa);

Moduł zazielenienie przedsiębiorstw (dofinansowanie na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym);

Moduł internacjonalizacja [dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług)] lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej oraz ich obronę w przypadku naruszenia);

Moduł kompetencje (dofinansowanie na doskonalenie i zdobywanie kwalifikacji, umiejętności oraz wiedzy zespołu projektowego).

Pięć naborów w Ścieżce SMART w 2023 roku

NCBR planuje ogłosić w tym roku łącznie aż pięć konkursów w formule Ścieżki SMART. Nabór w drugim konkursie, adekwatnie do obecnie ogłoszonego, skierowany będzie do pojedynczych dużych przedsiębiorstw, a jego budżet wyniesie 667 mln zł. Alokacja w trzecim naborze z planowanym ogłoszeniem 9 sierpnia br. i również skierowanym do pojedynczych przedsiębiorców innych niż MŚP, sięgnie 890 mln zł. Z kolei konkurs skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw dużych (z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub NGO) oraz konsorcjów MŚP (z organizacjami badawczymi lub NGO) zostanie ogłoszony 10 maja br. Tu zostanie przeznaczony budżet aż 1,33 mld zł. Dodatkowo, 6 czerwca br. zostanie ogłoszony nabór w ramach Ścieżki SMART dedykowany projektom na rzecz dostępności z alokacją 445 mln zł.

Ścieżka SMART jest instrumentem realizującym Priorytet I – Wsparcie dla przedsiębiorców Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCBR.

