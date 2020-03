BGK: Firmy otrzymają wsparcie

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z koronawirusem będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, który przygotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. Pomoc polegać będzie m.in. na zwiększeniu dostępu do kredytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

We współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowujemy rozporządzenie zwiększające pomoc programie gwarancji de minimis do 80 proc, czyli do poziomu niewymagającego notyfikacji Komisji Europejskiej. Zrezygnujemy także z prowizji [0,5 proc.], którą pobieramy od udzielonych gwarancji. Od kilku dni wszystkie instytucje, od których zależą decyzje dotyczące rozwiązań dla przedsiębiorców, pracują w trybie nadzwyczajnym. O udostępnieniu programu przedsiębiorcom będziemy informować na naszej stronie internetowej. Robimy wszystko, aby nastąpiło to jak najszybciej - powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.