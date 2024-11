Polska firma handlu bronią z sankcjami Szwajcarii

Jak poinformowała amerykańska agencja Associated Press, rząd Szwajcarii zakazał w piątek eksportu sprzętu wojskowego do polskiego odbiorcy. Uzasadniał to faktem, że jakoby 645 tys. sztuk amunicji małokalibrowej produkcji szwajcarskiej trafiło z Polski na Ukrainę. Stanowi to naruszenie szwajcarskiego prawa.

Władze w Bernie wszczęły dochodzenie po tym, jak raport amerykańskiego serwisu informacyjnego, Defense One, z listopada ubiegłego roku wskazał na to, że Ukraina otrzymała naboje karabinowe z pociskami przeciwpancernymi wyprodukowanymi przez SwissP Defense. Dostarczył je polski importer, firma UMO.

„Śledztwo wykazało, że szwajcarski producent i polska firma podpisały umowę o sprzedaży, w której stwierdzono, że polska firma ma prawo sprzedawać szwajcarską amunicję wyłącznie w Polsce” – poinformował AP szwajcarski sekretariat stanu ds. gospodarczych, SECO.

Jak podała AP, dochodzenie wykazało, że polska firma „nie dotrzymała zobowiązań umownych” podjętych wobec szwajcarskiego producenta, ponieważ amunicja trafiła bez jego zgody na Ukrainę.

Według SECO eksport do polskiej firmy zostanie zakazany, ponieważ „ryzyko przekierowania (amunicji) na Ukrainę jest oceniane jako zbyt wysokie„. Szwajcaria podkreśla swoją neutralność, a tamtejsze prawo zakazuje eksportu sprzętu wojskowego rodzimej produkcji do krajów ogarniętych konfliktem zbrojnym.

AP zwraca jednak uwagę, że Szwajcaria poparła sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Rosji. Nastąpiło to po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę 14 lutego 2022 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. Kolejne tony kruszcu w skarbcu NBP

Ukraina „zbroi” rolnictwo. Chce żywić 600 mln ludzi!

Plan resortu klimatu zagraża Polsce. „Niewykonalny”

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek o dramatycznej obecnie kondycji paliwowego koncernu - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24