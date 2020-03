Koronawirus zaraża finanse Agory

Koronawirus negatywnie wpłynie na kwartalne wyniki Agory, firma odkłada inwestycje i planuje oszczędności

Jak donosi portal WirtualneMedia, Agora poinformowała, że pandemia koronawirusa będzie miała istotny negatywny wpływ na wyniki firmy w drugim kwartale br. Dlatego zdecydowała się przesunąć niekonieczne wydatki inwestycyjne oraz opracowuje warianty działań oszczędnościowych.

Które skutki koronawirusa będą mieć negatywny wpływ na jej działalność? Agora szczegółowo wyliczyła to w komunikacie giełdowym. Wśród nich znajdują się: administracyjne zamknięcie kin oraz ograniczenie działalności lokali gastronomicznych wchodzących w skład Grupy, spowolnienie wzrostu gospodarczego, które będzie miało wpływ na wstrzymanie procesów inwestycyjnych oraz aktywności reklamodawców, wstrzymanie produkcji filmowych lub przesunięcie terminów premier filmowych, zalecenia do pozostawania w domach oraz zamknięcie punktów sprzedaży książek i ewentualne trudności z dystrybucją prasy.

Agora jest właścicielem sieci kin Helios - 277 ekranów w 49 kinach z łączną liczbą miejsc na 52,4 tys. widzów. Wszystkie kina w kraju są zamknięte od 12 marca. Zamknięcie kin na dwa tygodnie oznacza dla firmy stratę ok. 9 mln zł przychodów i 1,2-1,5 mln wyniku operacyjnego.

Epidemia stworzyła też dla Agory większe ryzyko powstania zatorów płatniczych u kontrahentów i możliwe problemy z odzyskaniem od nich należności.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora osiągnęła wzrost przychodów o 9,5 proc. do 1,25 mld zł, zysku EBITDA o 93,3 proc. do 190,2 mln zł oraz spadek zysku netto z 9,4 do 6 mln zł (bez uwzględnienia zmiany standardu rachunkowości zysk netto wzrósł z 9,4 do 9,6 mln zł). Mocno zwiększyły się wpływy Heliosa, Next Film, ze sprzedaży „Gazety Wyborczej”, AMS i pionu internetowego, a zmalały w segmencie radiowym.

Mimo wszystko Agora nadal chce przejąć resztę udziałów Eurozetu. W lutym ub.r. Agora za 130,7 mln zł kupiła 40 proc. udziałów Eurozetu (nadawcy m.in. Radia ZET), w ramach umowy zyskała też możliwość przejęcia do 2022 roku pozostałych 60 proc. jego udziałów od czeskiej spółki SFS Ventures.

W poniedziałek kurs akcji Agory na GPW wyniósł 8 zł, po spadku o 5,88 proc.

Czytaj więcej

CZYTAJ TEŻ: Życie nie film, biznes nie bajka. Kino topi Agorę

Za WirtualneMedia, mw