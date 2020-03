Boty rozpoznają koronawirusa?

W kryzysie, takim jak pandemia COVID-19, ważne jest nie tylko zapewnienie opieki medycznej, ale także dostarczenie informacji, które pomogą ludziom podejmować decyzje i zapobiegną zatłoczeniu systemów opieki zdrowotnej

Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) właśnie uruchomiło bota weryfikującego COVID-19, który może szybko rozpoznać objawy i czynniki ryzyka dla osób martwiących się infekcją, dostarczyć informacji i zasugerować kolejny sposób działania, taki jak skontaktowanie się z dostawcą usług medycznych lub, w przypadku osób, które nie potrzebują osobistej opieki medycznej, bezpieczne zarządzanie chorobą w domu.

Bot, który korzysta z usługi Healthcare Bot firmy Microsoft, początkowo będzie dostępny na stronie internetowej CDC.

W ten sposób Microsoft pomaga stawić czoła temu wyzwaniu organizacjom walczącym na pierwszej linii weryfikowania COVID-19, oferując usługę Healthcare Bot na Microsoft Azure, aby pomóc w monitorowaniu pacjentów pod kątem potencjalnej infekcji i opieki.

Organizacje zdrowia publicznego, szpitale i inne osoby, które jako pierwsze weryfikują COVID-19 muszą być w stanie odpowiadać na zapytania, dostarczać społeczeństwu aktualnych informacji o epidemii, śledzić narażenie, szybko weryfikować nowe przypadki i kierować kolejnymi krokami. Wiele z nich wyraziło ogromne zaniepokojenie ogromnymi potrzebami na pilną wsparcie, pomoc w nagłych wypadkach i opiekę pielęgniarską z powodu COVID-19.

W szczególności wąskim gardłem jest potrzeba badania przesiewowego pacjentów z dowolną liczbą objawów przeziębienia lub grypopodobnych – w celu ustalenia, kto ma wystarczająco wysokie czynniki ryzyka, i potrzebuje dostępu do ograniczonych zasobów medycznych, a kto może bezpieczniej dbać o siebie w domu. Grozi to przytłoczeniem systemów opieki zdrowotnej w czasie kryzysu.

Usługa Healthcare Bot firmy Microsoft to rozwiązanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), aby pomóc CDC i innym organizacjom znajdującym się na pierwszej linii walki z pandemią odpowiedzieć na te zapytania pomagając lekarzom, pielęgniarkom, administratorom i innym pracownikom służby zdrowia, aby mogli zapewnić krytyczną opiekę tym, którzy jej potrzebują.

Healthcare Bot to skalowalna usługa chmury publicznej na platformie Azure, która umożliwia organizacjom szybkie tworzenie i wdrażanie bota opartego na sztucznej inteligencji na stronach internetowych lub w aplikacjach. Jest spersonalizowany dostęp pacjenta do informacji związanych ze zdrowiem poprzez naturalną konwersację. Można go łatwo dostosować do własnych scenariuszy i protokołów organizacji.

Aby pomóc klientom w szybkim wdrożeniu ich botów COVID-19, Microsoft udostępnia zestaw szablonów odpowiedzi COVID-19, których klienci mogą używać i modyfikować:

Ocena ryzyka COVID-19 na podstawie wytycznych CDC

Badanie kliniczne COVID-19 na podstawie protokołów CDC

COVID-19 aktualne odpowiedzi na często zadawane pytania

Światowe wskaźniki COVID-19

screenshots of app

Zrzuty ekranu z aplikacji bota do wykrywania COVID-19 amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom

Providence, jeden z największych systemów opieki zdrowotnej w USA z siedzibą w pobliżu Seattle i obsługujący siedem stanów zachodnich, wcześniej korzystał z usługi Healthcare Bot firmy Microsoft działającej na platformie Azure, aby stworzyć chatbota opieki zdrowotnej o nazwie Grace, który mógłby pomóc odpowiedzieć na pytania pacjenta online. Korzystając z wytycznych CDC i własnych protokołów klinicznych, Providence było w stanie zbudować podobne narzędzie do oceny koronawirusa w ciągu zaledwie trzech dni, aby pomóc ludziom dowiedzieć się, czy powinni zwrócić się o pomoc medyczną w związku z objawami oddechowymi.

Narzędzie, które uruchomiono na początku marca, może zaprosić potencjalnego pacjenta bezpośrednio na sesję telemedyczną z lekarzem w celu uzyskania natychmiastowej opieki. Ma również na celu zapobieganie pojawianiu się zdrowych osób lub osób z łagodnymi objawami w klinikach i oddziałach ratunkowych, co pomaga ograniczyć infekcje społeczne i oszczędzać łóżka szpitalne i sprzęt dla tych, którzy tego potrzebują.

Inni dostawcy, którzy obecnie korzystają z usługi Healthcare Bot firmy Microsoft w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania COVID-19, to Virginia Mason Health System, z siedzibą w Seattle i obsługująca region północno-zachodniego Pacyfiku (opracowała Healthcare Bot do oceny stanu zdrowia, aby pomóc swoim pacjentom zrozumieć, czy konieczna jest opieka. Usługa jest aktywna i ma tysiące codziennych użytkowników) oraz Novant Health, dostawca opieki zdrowotnej w czterech stanach na południowym wschodzie (z jedną z największych grup medycznych w kraju, stworzył Healthcare Bota dla informacji COVID-19, który pojawił się na jego stronie internetowej w ciągu kilku dni, z tysiącami codziennych użytkowników od czasu jego uruchomienia).

Healthcare Bot firmy Microsoft przetwarza obecnie ponad milion wiadomości dziennie od osób, które są zaniepokojone infekcjami COVID-19 – spodziewamy się szybkiego wzrostu tych możliwości w celu zaspokojenia rosnących potrzeb. Mamy nadzieję, że udzielone przez niego odpowiedzi zmniejszą niepokój, którego mogą doświadczyć zaniepokojone osoby bez wyraźnych wskazówek i uratować życie, przyspieszając udzielenie opieki nad tymi, którzy jej najbardziej potrzebują.

na podst. mat. Microsoft