Rybnik z mocnym wsparciem dla biznesu

Znacząca obniżka opłat czynszowych i ulgi podatkowe - to propozycje samorządu Rybnika dla przedsiębiorców, którzy z powodu epidemii koronawirusa byli zmuszeni ograniczyć działalność gospodarczą. Lokalne władze chcą pomóc zwłaszcza małym firmom.

Magistrat przypomina, że na skutek epidemii ucierpieli szefowie wielu firm, zwłaszcza z branży gastronomicznej u usług. „W związku z trudną sytuacją przedsiębiorców w całym kraju, mam nadzieję, że przygotowywane przez rząd rozwiązania pomogą polskiej gospodarce stanąć na nogi po czasie epidemii. Sytuacja będzie trudna szczególnie dla małych firm” - powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

„Ze strony samorządu możemy proponować to, co jest możliwe od strony prawnej - póki co nie ma jeszcze rozporządzeń specustawy dotyczącej koronawirusa. Jako samorządy chcemy działać, chcemy wspierać lokalną gospodarkę, szczególnie małe przedsiębiorstwa, ale potrzebujemy ram prawnych, by móc działać” - dodał prezydent.

Kuczera zdecydował o czasowej obniżce wysokości czynszów w lokalach użytkowych należących do zasobów miasta. Od 1 kwietnia do 31 maja czynsz w lokalach, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, obniżony będzie do kwoty 1 zł. W lokalach, w których prowadzona jest działalność inna niż gastronomiczna, czynsz obniżony będzie o połowę. Miasto odstąpi również w 2020 roku od waloryzacji stawek czynszu, zastrzeżonej w umowach, zawartych z najemcami lokali użytkowych.

W oparciu o obowiązujące przepisy miasto ma również możliwość pomocy podatnikom - przedsiębiorcom i osobom fizycznym - w formie ulg podatkowych, na indywidualny, uzasadniony wniosek. Pomoc taka może przybrać formę odroczenia terminu płatności, a w przypadku zaległości - umorzenia odsetek lub umorzenia części należności głównej, związanej z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego.

„Wnioski dotyczące branż, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone, zostaną rozpoznane w pierwszej kolejności. Szczególnym powodem do udzielenia ulgi będzie okres obowiązkowego zawieszenia działalności” - podał Urząd Miasta Rybnika. W przypadku mieszkańców odbywających kwarantannę i braku możliwości uregulowania w terminie należności na rzecz miasta w formie elektronicznej, ulgi w postaci umorzenia odsetek mają być rozpatrywane priorytetowo - pod warunkiem uregulowania zobowiązań w najszybszym możliwym terminie.

Rybnik jest kolejnym miastem w regionie, które postanowiło wesprzeć lokalnych przedsiębiorców w zawiązku z epidemią. Rozwiązania dotyczące m.in. obniżania czy umarzania opłat czynszowych ogłosiły w regionie np. samorządy Bytomia, Tychów, Chorzowa, Zabrza czy Rudy Śląskiej. Katowice oferują firmom przesunięcia terminów płatności.

