PKO Bank Polski przeznaczył 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów

Zysk banku okazał się zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 611 mln zł. W całym 2016 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 2 mld 874 mln zł, czyli wzrósł 10,1 proc. rok do roku. Zobowiązania wobec klientów wynosiły pod koniec 2016 roku 205,1 mld zł, rosnąc 4,8 proc. rok do roku.