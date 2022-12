„Bank Dobrych Serc” otwarty przez PKO Bank Polski!

PKO Bank Polski otwiera „Bank Dobrych Serc” – akcję pomocową, do której dołączyć może każdy, wspierając potrzebujących. W świątecznej kampanii największy polski bank zachęca do przekazania datku na rzecz Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Inicjując akcję PKO Bank Polski przeznacza na ten cel pierwszy 1 mln złotych. W kampanii występuje dziecięcy zespół Małe TGD, który śpiewa swój największy hit „Góry do góry” w świątecznej aranżacji.

W tym wyjątkowym czasie świąt Bożego Narodzenia PKO Bank Polski sam wspiera i jednocześnie zachęca Polaków do pomocy samotnym matkom i dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Dzięki akcji „Bank Dobrych Serc” każdy z nas może przed świętami i przez cały styczeń, w miarę swoich możliwości, realnie pomóc i tym samym dodać wiary i otuchy tym, którzy znaleźli się w życiowej niedoli. Radość i nadzieja, jaką dzięki temu podarujemy potrzebującym jest bezcenna. Zachęcam wszystkich do wsparcia, szczególnie w tym świątecznym okresie okażmy serce, liczy się każda podarowana złotówka

mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Przekazane przez bank oraz zebrane od darczyńców pieniądze trafią do 48 Domów Samotnej Matki w całej Polsce. Zbiórka potrawa do 31 stycznia 2023 roku. Klienci PKO Banku Polskiego mogą szybko i wygodnie wpłacić dobroczynne datki w aplikacji mobilnej IKO i w serwisie internetowym iPKO. W IKO trzeba wybrać z głównego menu „Więcej” i „Pomagaj z nami”, a następnie „Pomagaj z Fundacją PKO Banku Polskiego” i „Domy samotnej matki”. W serwisie iPKO można łatwo skorzystać z wypełnionej formatki przelewu „Wpłacam darowiznę w iPKO”, dzięki temu pieniądze natychmiast trafią wprost na konto Fundacji PKO Banku Polskiego. Wystarczy wpisać kwotę i potwierdzić przelew.

Osoby, które nie mają konta w PKO Banku Polskim mogą zlecić przelew z innego dowolnego banku na rachunek Fundacji PKO Banku Polskiego z tytułem „Domy samotnej matki”. Numer konta to: 66 1020 1068 0000 1902 0400 5708

W spocie telewizyjnym, który będzie emitowany w przedświątecznym tygodniu (19-24 grudnia) występuje dziecięcy zespół Małe TDG, śpiewając swój przebój „Góry do góry” w świątecznej aranżacji. „W święta naprawdę potrafimy przenosić góry, dlatego zachęcamy Was do przyłączenia się do naszej zbiórki. Ty też możesz pomóc, bo liczy się każdy ciepły gest” – apelujemy w filmie. W tym samym czasie co w telewizji, kampania „Bank Dobrych Serc” będzie też prowadzona w radiu i internecie, a w internecie kontynuowana także w styczniu.

Kreację przygotowała i spot wyprodukowała agencja reklamowa AWX, a za zakup mediów odpowiadał dom mediowy Sigma BIS. Więcej informacji na stronie: https://www.pkobp.pl/lp/w/bank-dobrych-serc/

PKO/ as/