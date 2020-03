Emilewicz o rządowej pomocy dla gospodarki

Gwarancja pomocy de minimis dla przedsiębiorstw będzie zwiększona z 60 do 80 proc., zwiększy się też maksymalna kwota pomocy z 200 tys. do 800 tys. euro. - powiedziała w piątek w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przedstawiła też inne propozycje tarczy antykryzysowej

Jak wskazała szefowa resortu rozwoju przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy de minimis. Jest to pomoc pożyczkowa, której gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do tej pory BGK gwarantował pożyczkę do 60 proc. jej wysokości, my podniesiemy te gwarancje z 60 proc. do 80 proc i zwiększamy wolumen, z którego firma może skorzystać z 200 do 800 tys. euro” - powiedziała.